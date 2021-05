Free Fire ofrece más oportunidades a los jugadores más fieles. Los códigos de canje sirven para que la comunidad pueda acceder a material exclusivo como atuendos cosméticos y skins de armas. Los códigos funcionan tanto para los servidores de México como en el resto de países de la región y España. Te compartimos la guía para que puedas acceder a estos regalos en cuestión de minutos para hoy, 3 de mayo de 2021.

Free Fire se ha convertido en uno de los juegos de Battle Royale más populares en América Latina. El juego publicado por Garena ofrece varias actualizaciones de personajes, recompensas, kits de inicio, etc., que se pueden comprar dentro del juego. Los códigos de canje, por su parte, es la alternativa más barata y sencilla. Solo hace falta copiar y pegar los códigos en la web oficial de recompensas de Garena.

Así que para hoy, 3 de mayo de 2021, Free Fire publicó esta relación de códigos de canje gratis. No temas, porque no se trata de un hack y no hay riesgo de ser baneado por los desarrolladores de Garena. Se trata una opción oficial, por lo que no hay pierde. Solo recuerda hacer el canje dentro de las 24 horas.

XJDJ-GFVD-FKVH

XKDN-98ND-DMNJ

CDDF-DGCD-FGTD

JDCJ-FJGG-DSHO

DJHD-GSDU-EHJP

JHND-CXSD-DDGF

XFDD-GDFG-BBBB

SSFF-EGBF-BHFG

DJHN-DSBB-BGFR

KILO-LOJH-UYOP

JCDK-CNJE-5RTR

3RXG ‑ 5T54‑4E3E

FDDF- VVVF-DCDD

EDXX-DSZS-SDFG

VDGF-CVBF-DGVD

VFGV-JMCK-DMHN

NDJD-FBGJ-FJFK

KLLP-DJHD-DBJD

HDFH-DNBH-NDJL

VFHH-NCBU-SADF

MNHG-OLDU-AXDV

BMNC-EDHC-SENC

KCKD-DXDD-GVGV

Ten en cuenta que se trata de una forma legal de conseguir elementos estéticos. Free Fire no sanciona las cuentas que utilizan este sistema para reclamar loot o diamantes, así que no te banearán por usar este método.

Por otro lado, debes tener en cuenta que estos códigos tienen 24 horas de uso; una vez que expiren te saldrá el siguiente mensaje en la web del videojuego: “El código ha expirado o no es válido”. Tendrás que esperar 24 horas para los nuevos códigos.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

