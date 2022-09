Descargar Free Fire en Android es una tarea sencilla y no requiere mayor complejidad que un par de clic según las condiciones del sistema operativo. Prácticamente, hay dos maneras de descargar el popular Battle Royale. Te contamos en qué consisten para que no te pierdas de nada en el proceso.

La manera más inmediata de descargar Free Fire en Android es a través de Google Play, la tienda de aplicaciones para el sistema operativo. Puedes hacer clic en este enlace para acudir directamente a la página del Battle Royale y hacer clic en “Descargar” para inciar el proceso de instalación.

La versión más actualizada de Free Fire disponible en Google Play es la 1.93.1, por lo que requiere de Android 4.1 y versiones posteriores para ejecutarse sin problemas en el teléfono inteligente.

Ahora, la descarga de Free Fire en Android a través de APK y OBB es un poco más complicado. Para facilitarte la búsqueda de la versión actualizada de Free Fire en APK + OBB, ingresa a este enlace para que inicies la instalación a través de APKSum. Recuerda que primero deberás instalar el APK y luego asegurarte de que una copia del archivo OBB actualizado esté en la ruta “Android/OBB/com.dts.freefireth”. De no haber el fichero, puedes crear la carpeta con ese nombre.

La instalación de Free Fire puede ser riesgosa para la comunidad de Android, porque Garena aconseja no hacer la descarga desde fuentes de APK no autorizadas. “El uso de apks de fuentes no autorizadas puede resultar en la suspensión de la cuenta”, advierte la desarrolladora.

FREE FIRE | Agenda semanal del 20 al 27 de septiembre

Miércoles, 21 de septiembre: Oro Royale, Descuento: Villano de las Sombras

Jueves, 22 de septiembre: Ruleta mágica, Recagra de emote

Viernes, 23 de septiembre: Torre Booyah

Sábado, 24 de septiembre: 50% de descuento, Víbora Royale, Recarga Gángster

Lunes, 26 de septiembre: Cambia tu destino, Recarga victoriosa

Martes, 27 de septiembre: Recarga de Griza

