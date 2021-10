Free Fire: cómo enfrentar a cuatro jugadores en solitario

Asegurar la victoria en situaciones 1 vs 4 en Free Fire MAX requiere mucha habilidad. Enfrentarse a un escuadrón completo y eliminarlo no es una hazaña pequeña. Aunque la tarea es difícil, no es imposible.

Siguiendo e implementando algunos consejos, los jugadores podrán superar situaciones difíciles con facilidad en Free Fire. Si bien el progreso puede ser lento al principio, pronto la tarea se convertirá en pan comido.

Aislar al enemigo

En lugar de enfrentarse al equipo enemigo de frente, los jugadores deberían intentar aislarlos. Tratar con un enemigo a la vez es mucho más fácil y efectivo. Para maximizar esta estrategia, los personajes de apoyo o sanadores deben eliminarse primero.

Cúrate lo antes posible

Mantener la salud completa en situaciones 1 vs. 4 en Free Fire MAX es esencial. Esto hace que sea más difícil para el enemigo obtener una eliminación fácil y, al mismo tiempo, da a los jugadores la oportunidad de correr algunos riesgos.

Humor para distraer

Usar humo es una excelente manera de ganar ventaja. Puede usarse para confundir a los oponentes o distraerlos. Aunque es un elemento de utilidad subestimado en Free Fire MAX, brilla en momentos como este.

Paredes Gloo para atrapar enemigos

Usar paredes gloo para atrapar a un enemigo en su lugar proporciona una gran ventaja táctica. Una vez atrapados, los jugadores pueden lanzar granadas sobre la pared para infligir daño o usar al enemigo como cebo.

Escopetas a corta distancia

Las escopetas son una gracia salvadora en el combate a corta distancia. Aunque superado en número cuatro a uno, un disparo bien colocado hace la diferencia.

Usa cebos para atraer a los enemigos

Para hacer esto, todo lo que los jugadores tienen que hacer es derribar a un oponente y rotar para esconderse. Una vez que los enemigos llegan para revivir a su compañero de equipo caído, se puede lanzar un ataque sorpresa.

No pienses mucho

La situación hace que los jugadores no tengan tiempo para meditar sus decisiones. Cada retraso puede costar la victoria.

