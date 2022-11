Salen más regalos para mejorar tu look en Free Fire. Los jugadores del shooter en tercera persona creado por Garena tienen la oportunidad de sumar material a cambio de la compra de diamantes con dinero real. Si no tienes recursos para la inversión, hay soluciones para no gastar en la plataforma y llevarte las recompensas de la “Recarga Sombría”.

Los jugadores de Free Fire tienen hasta el 17 de noviembre para recargar diamantes y llevarse loot exclusivo de manera gratuita. Los diamantes sirven para comprar material exclusivo como cajas de skins de armas y atuendos cosméticos. Todo lo que está disponible en la tienda puede ser comprado por diamantes, así que conseguir algo a cambio de tener más diamantes ya hace que empieces con una sorpresa en el inventario.

Por la recarga de un diamante, la comunidad podrá llevarse la Granada - Corredor Sombrío. En caso de cargar 500 diamantes, a la recompensa anterior se suma la Mochila - Corredor Sombrío.

Cabe precisar que todos los artículos cosméticos no hacen que tengas ventajas en las partidas de Free Fire; sin embargo, algunos atuendos son menos llamativos que otros e incluso sirven para camuflarse según el campo de batalla. Toda pequeña ayuda sirve para seguir avanzando en la batalla.

La solución que te damos para llevarte todos los premios es obtener diamantes gratis mediante aplicaciones disponibles en Internet. No se tratan de hacks, sino de servicios que podrás cumplir por la mínima paga y así sumar diamantes para el evento de Free Fire o algún otro artículo. Nada es gratis y tendrás que esforzarte un poco para alcanzarlo.

FREE FIRE | Diamantes gratis

La primera consiste en descargar Google Opinion Rewards para completar breves encuestas y obtener créditos de Google Play, que luego podrás usar en la compra de diamantes en Free Fire.

La segunda manera es acudiendo a las aplicaciones GPT (Get-pay-to). Algunos de los más populares son Swagbucks, Prize Rebel, Easy Rewards y Poll Pay. Los usuarios deberán realizar varias tareas como encuestas y cuestionarios para recibir tarjetas de regalo. Con estas puedes acudir a Free Fire y comprar los diamantes que hagan falta.

También puedes recurrir a los sitios web GPT. Al igual que las aplicaciones GPT, los usuarios podrán acceder a varios de estas webs, incluyendo Swagbucks, PrizeRebel e YSense, para completar cuestionarios y encuestas, y luego poder canjear las recompensas en forma de tarjetas de regalo y más.

No te recomendamos acudir a los generadores gratuitos de Free Fire, porque son hackers que buscan robar cuentas y tus datos personales. Garena advirtió de este mal procedimiento en sus redes sociales.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.