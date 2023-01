No hace falta tener el mejor smartphone del mercado para disfrutar de Free Fire. El Battle Royale desarrollado por Garena no es tan exigente y está diseñado para ejecutarse sin dificultades técnicas. Los problemas vienen cuando tienes expectativas sobre el rendimiento del equipo cuando la realidad técnica de este no cumple con lo recomendado por Garena. Si es que tienes un celular de 2GB de RAM, no te preocupes. Hay unas cosas que bien puedes hacer.

Primero hay que tener en cuenta la información oficial. A continuación podrás leer los requisitos del sistema para Free Fire que confirman que puede ejecutarse en teléfonos inteligentes de 2 GB de RAM:

Requisitos mínimos: sistema operativo Android 4.4, procesador doble núcleo 1,2 GHz, RAM de 1GB y almacenamiento de 1.5 GB.

sistema operativo Android 4.4, procesador doble núcleo 1,2 GHz, RAM de 1GB y almacenamiento de 1.5 GB. Recomendado: sistema operativo Android 7, CPU de ocho núcleos 1.8 GHz, RAM de 3GB y almacenamiento de 3GB o más.

No es raro que los jugadores experimenten retrasos si es que el sistema alcanza los requisitos mínimos. Para contrarrestar tales dificultades técnicas, la implementación de las siguientes medidas es esencial para garantizar una mejor experiencia.

Cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano

Las aplicaciones en segundo plano tienden a consumir una parte significativa de la memoria RAM del dispositivo, lo que puede resultar en una asignación reducida de memoria para el juego.

Baje la configuración de gráficos

Se recomienda ajustar la configuración de gráficos a Smooth y High FPS a Normal. Se sabe que este método aborda eficazmente los problemas de lag de muchos usuarios.

Use la aplicación Game Booster

Game Booster está diseñada específicamente para optimizar el dispositivo antes de iniciar Free Fire. Cuando se abre el título, la aplicación borrará automáticamente el uso de RAM, lo que puede mejorar significativamente la experiencia de juego en general.

Limpiar el espacio de almacenamiento de la memoria interna

El modo de bajo consumo, que se encuentra en la configuración principal, sirve para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la batería. Sin embargo, cuando esta función está habilitada, el procesador funciona a una velocidad reducida, lo que puede provocar un retraso.

