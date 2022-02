Free Fire: cómo obtener gratis la Pared Gloo - Núcleo de Metal en la Ruleta Mágica

Nada como dale algo de estilo a tus partidas de Free Fire. Si quieres defenderte en las partidas del Battle Royale con un nuevo look, no dejes pasar la Pared Gloo - Núcleo de Metal en la Ruleta Mágica. Ten en cuenta que deberás gastar dinero real para invertir diamantes en la ruleta y probar tu suerte. No hay pierde, porque hay varias recompensas secundarias.

La Pared Gloo - Núcleo de Metal forma parte de Ruleta Mágica de Free Fire, por lo que la comunidad tendrá que gastar diamantes por giro hasta el 17 de febrero de 2022. Eso sí, cada premio ya obtenido no se repetirá, por lo que aumentan las chances de conseguir lo que quieres.

Según la información disponible en el Battle Royale de Garena, los participantes tendrán que invertir por giro 9, 29, 49, 99, 199, 299, 399 y 499 diamantes. Sucede que con cada giro, el precio aumenta considerablemente.

Antes de girar, el jugador de Free Fire podrá eliminar dos premios no deseados (excepto el premio mayor) para aumentar así las probabilidad de conseguir la recompensa que desees.

Ten en cuenta que cuando los giros acumulativos alcanzan el objetivo, el jugador puede canjear el premio de bonificación. El premio acumulado no se restablecerá en la temporada actual.

FREE FIRE | Diamantes gratis

Hay tres maneras para conseguir diamantes de Free Fire para el mes de septiembre. La primera consiste en descargar Google Opinion Rewards para completar breves encuestas y obtener créditos de Google Play, que luego podrás usar en la compra de diamantes en Free Fire.

La segunda manera es acudiendo a los sitios web y aplicaciones GPT (Get-pay-to). Algunos de los más populares son Swagbucks, Prize Rebel, Easy Rewards y Poll Pay. Los usuarios deberán realizar varias tareas como encuestas y cuestionarios para recibir tarjetas de regalo. Con estas puedes acudir a Free Fire y comprar los diamantes que hagan falta.

Por último, los jugadores de Free Fire pueden participar en sorteos y salas personalizadas para obtener diamantes gratis. Varios canales de YouTube y páginas de Instagram albergan obsequios que brindan a los jugadores la oportunidad de obtener diamantes sin costo alguno. Solo es cuestión de navegar en la red.

