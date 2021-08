Free Fire: cómo recuperar tu cuenta si no puedes iniciar sesión

Perder el control sobre tu cuenta de Free Fire es preocupante, debido a que tus horas de juegos se echaron a perder, así como el dinero invertido en diamantes y el loot especial que has adquirido en los distintos eventos de Garena. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cuenta?

La web oficial de Garena, la desarrolladora de Free Fire, precisa que el siguiente procedimiento para cuentas que perdieron acceso, no que fueron suspendidas por cualquier motivo.

“Debido a que nuestros procesos para iniciar cuentas son directamente relacionados con redes sociales o cuentas de Google personales. Recuerda que es responsabilidad también del jugador el correcto uso de sus redes sociales basados en los términos y condiciones de uso en estas redes”, precisa Free Fire.

En este sentido, si el problema es ingresar a tu cuenta vinculada a redes sociales (Facebook, VK o Google), tendrás que contactar al soporte técnico de cada plataforma.

Garena advierte que esta es la única forma de ayudarte a recuperar la cuenta, porque no pueden hacer ningún cambio a la cuenta relacionado con la forma en la que inicias sesión.

“En caso de que tu cuenta sea de invitado y no este vinculada, podemos ayudarte a recuperarla por una única ocasión, solo debes usar nuestro formulario de contacto adecuado (Problemas con la cuenta de invitado) y diligencia toda la información requerida para poder apoyarte”, agregan.

FREE FIRE | Códigos de canje

Compartimos los códigos de canje gratis de Free Fire para el 18 de agosto. No temas por la seguridad de tu cuenta, porque no es hack y no podrán banearte por usar estos códigos de recompensa.

FF9M-J476-HHXE

FF9M-2GF1-4CBF

JX5NQCM7U5CH

FF9M-2GF1-4CBF

FFMCF8XLVNKC

FFMCVGNABCZ5¡

4ST1ZTBE2RP9

FFMC5GZ8S3JC

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

SARG-886A-V5GR

FFES-PORT-S3MU

FFIC-DCTS-L5FT

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-LY4L-NC4B

FFBC-C4QW-KLL9

FFBC-EGMP-C3HZ

9GJT-66GN-DCLN

5G9G-CY97-UUD4

FF6M-1L8S-QAUY

