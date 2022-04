Garena, la empresa desarrolladora de Free Fire, introdujo micropagos online para que los gamers canjeen skins, armas, personajes y mascotas por dinero real. Al tratarse de una aplicación gratuita, se habilitó un mercado virtual al cual puedes acceder con una tarjeta de crédito.

Por supuesto, hay un grueso de la comunidad que no tiene acceso a tarjetas y que no puede comprar diamantes, la moneda virtual. Pero esto no quiere decir que se quedan fuera de la experiencia de probar elementos estéticos.

Hace unos años, Garena viene actualizando la agenda semanal con la que los gamers pueden acceder a contenido premium sin pagar. Solo hace falta que inicies sesión de forma diaria.

Agenda semanal del 7 al 12 de abril de 2022

7 de abril - Descuento de incubadora.

8 de abril - Objetos de colaboración.

11 de abril - Nueva incubadora.

12 de abril - Dino 2D y recarga Dino bebé.

La otra modalidad para poder conseguir elementos estéticos es a través de los códigos de canje. La diferencia con respecto a la otra herramienta es que deberás realizar el proceso fuera de la aplicación.

Deberás copiar y pegar los códigos de letras y números en el portal web de Free Fire. Recuerda que cada recompensa se vincula a tu cuenta, así que no podrás efectuar el reclamo por un amigo.

FREE FIRE | Códigos de canje del 6 de abril de 2022

265R-3F4R-GTB

FA9Q-H6TE-RFGC

JI8B-7V6Y-CT5D

RSWQ-F2G3-YT4E

RFTC-GXIB-ERH5

JTIY-UHJ8-NB7V

BHXD-ET4G-5TBN

JBIV-87D6-S5WR

M67Y-L6OJ-N8BU

7VY6-DT5S-4AQE

UH7B-YV6C-5DXR

F3G4-H5JT-Y1UO

J098-7FYE-H4N5

MHM5-D8ZQ-ZP22 – Diamantes

X99T-K56X-DJ4X – Paquetes

SARG-886A-V5GR – Paquetes

8F3Q-ZKNT-LWBZ – Paquetes

J3ZK-Q57Z-2P2P – Paquetes

WEYV-GQC3-CT8Q – Paquetes

GCNV-A2PD-RGRZ – Paquetes

4ST1-ZTBE-2RP9 – Paquetes

B3G7-A22T-WDR7 – Paquetes

XFF7-MUY4-ME6S – Paquetes

C3IB-BMSL-7AK8G – Paquetes

DDFRTY1616POUYT – Mascota gratis

FFGYBGFDAPQO – Diamantes de Free Fire

MJTFAER8UOP16 – 80.000 códigos de diamantes

SDAWR88YO16UB- personaje de DJ Alok gratis

NHKJU88TREQW- Diseños de armas con la marca de Tiziano

BBHUQWPO2021UY – Vale Diamante Royale

SDAWR88YO21UB – personaje de dj alok gratis

NHKJU88TREQW -Aspectos de armas de la marca Tiziano

MHOP8YTRZACD -Paloma Personaje

MJTFAER8UOP21 – 80.000 códigos de diamantes

BHPOU82021NHDF – Pase Elite y recarga gratis

ADERT8BHKPOU – Atuendo

JX5N-QCM7-U5CH: 1 caja de botín subterráneo M1014

DDFR-TY2021-POUYT – Mascota gratis

FFGY-BGFD-APQO – Diamantes de Free Fire

JX5N-QCM7-U5CH – 1x M1014 Caja de botín subterránea

5FBK-P6U2-A6VD – 4x MP40 Caja de botín de armas Crazy Bunny

5XMJ-PG7R-H49R – 3 vales para incubadora

FFDR-2GF1-4CBF – Paquete de astronauta y paracaídas de Pumpkin Land

FFMC-F8XL-VNKC: 2 cajas de botín de armas del Ojo de la Muerte

FFMC-VGNA-BCZ5 – 2x M1014 Caja de botín de aullido subterráneo

FFPL-PQXX-ENMS – Bonificación de 50 puntos

FFPL-NZUW-MALS – Bonificación de 50 puntos

FFMC-2SJL-KXSB: 2 cajas de botín de armas Scorching Sands

FFPL-OWHA-NSMA – Encendido del Triple Capitán

C23Q-2AGP-Y9PH – 2 cajas de botín de armas Carnival Carnage

4ST1-ZTBE-2RP9 – Paquete de chico de la calle (7 D)

FFMC-5GZ8-S3JC: 2 cajas de botín de armas rojas llameantes

ECSM-H8ZK-763Q – 1x vale Diamond Royale

FFMC-LJES-SCR7 – 2x MP40 Caja de botín de armas de Año Nuevo

FFPL-FMSJ-DKEL: potenciador del Triple Capitán

F2AY-SAH5-CCQH – 1x Cupón de Arma Royale

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, únicamente tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

