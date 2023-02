Free Fire cuenta con un amplio repertorio de armas, pero no todas son igual de útiles. Los parches han hecho que unas sean más útiles que otras. Para que tengas una idea de cuáles no debes tener por mucho tiempo en una partida para no afectar tu rendimiento, te dejamos una lista de las armas de fuego que debes evitar en tus partidas de febrero de 2023.

El primer arma que debes evitar es el AC80. En la categoría de rifle de tirador, AC80 es una de las armas de menor rendimiento. El rifle tiene un daño base más bajo que otras armas y atributos como la velocidad de disparo y la precisión.

Daño - 71

Tasa de fuego - 36

Rango - 78

Velocidad de recarga - 55

Cargador - 10

Precisión - 51

Velocidad de movimiento - 77

Penetración de armadura - 70

El M1873 pertenece a la categoría de pistola en Free Fire. A diferencia de otras pistolas, la M1873 presenta un alto daño por golpe, que puede derribar a un enemigo con un solo disparo. Sin embargo, su rango bajo y una capacidad de cargador de 2 balas por ronda pueden hacer que un jugador muera en combate. La pistola también tiene una precisión muy baja.

Daño - 94

Tasa de fuego - 35

Rango - 8

Velocidad de recarga - 41

Cargador - 2

Precisión - 10

Velocidad de movimiento - 88

Penetración de armadura - 0

VSS presenta un increíble conjunto de atributos, que incluyen un rango y una precisión asombrosos. Sin embargo, el arma solo puede transportar 15 balas por ronda, lo que puede ser el factor decisivo en un tiroteo. El arma es increíblemente difícil de operar porque no hay accesorios adicionales.

Daño - 54

Tasa de fuego - 48

Rango - 82

Velocidad de recarga - 55

Cargador - 15

Precisión - 73

Velocidad de movimiento - 59

Penetración de armadura - 0

SCAR presenta una escasa cantidad de daño base en el género del rifle de asalto. Junto con esto, el arma no tiene un gran alcance y precisión para detectar y eliminar enemigos en batallas de medio y largo alcance. El arma también debe tener un buen conjunto de accesorios para mejorar la estabilidad general.

Daño - 53

Tasa de fuego - 61

Rango - 60

Velocidad de recarga - 41

Cargador - 30

Precisión - 42

Velocidad de movimiento - 62

Penetración de armadura - 0

La única desventaja importante del FAMAS es su modo de disparo en ráfaga. Aunque el modo es particularmente efectivo para causar daños masivos a los adversarios, disparar balas en el modo ráfaga exige un alto nivel de experiencia.

Daño - 54

Tasa de fuego - 72

Rango - 69

Velocidad de recarga - 48

Cargardor - 30

Precisión - 47

Velocidad de movimiento - 74

Penetración de armadura - 0

