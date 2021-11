Free Fire es el juego del año en móviles en los Esports Awards 2021

Free Fire sigue ganando terreno en el mercado de los eSports, sea en dispositivos con sistema operativo Android y iOS de Apple. Sucede que los Esports Awards 2021 nombraron al Battle Royale de Garena como el “Juego del año móvil de Esports”.

La ceremonia se celebró el pasado fin de semana y es el segundo año consecutivo que Free Fire obtiene el galardón ante una dura competencia.

Justin Lye, gerente global de Esports de Garena, señaló que el equipo estaba honrado del reconocimiento. También reconoció que la victoria fue posible gracias a la comunidad internacinoal de Free Fire, desde los jugadores y espectadores hasta aliados comerciales.

Free Fire destacó en el certamen

Los nominados a la categoría fueron PUBG Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends, Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, Clash Royale y League of Legends: Wild Rift.

El premio de Free Fire se suma a la buena racha que la franquicia ha conseguido en la Free Fire World Series 2021 de Singapur, donde la plataforma de streaming tuvo un pico de 5.4 millones de espectadores concurrentes. Además, ese año se ha convertido en el primer Battle Royale de alcanzar las mil millones de descargas.

FREE FIRE | Agenda semanal

Compartimos todas las novedades de la agenda semanal de Free Fire. Recuerda que el Pase Élite se puede comprar a través de diamantes, es decir, la moneda virtual de Garena.

Martes 23 de noviembre: recarga Pared Gloo Día Booyah

Viernes 26 de noviembre: Evento “Tiro al blanco” premio M1887 Deslumbramiento Dorado

Viernes 26 de noviembre: recarga Emote Booyah, Emote Rey del Balón

Domingo 28 al lunes 30 de noviembre: preventa del Pase Elite “Palacio del Póker” y la Camioneta Monster Monarquía del Póker.

Con toda esta información, será mejor que programes tus partidas para que puedas aprovechar todos los obsequios de Free Fire. Recuerda no puedes adelantarte hasta la fecha que desees. ¡Solo algo de paciencia!

