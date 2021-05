Free Fire: esto es lo que sucede por usar herramientas generadoras de skins

Los skins de armas de Free Fire no solo mejoran la apariencia del arsenal, sino que también mejoran algunas de sus estadísticas. No hay duda de que, después de la habilidad del personaje, los skins es el artículo más importante para ganar las partidas en el Battle Royale de Garena.

Free Fire tiene una gran colección de diseños de armas, con nuevos lanzamientos periódicamente a través de eventos, colaboraciones, actualizaciones, códigos de canje gratis y más.

Cómo será de codiciado este material que los jugadores de Free Fire suelen recurrir a generadores ilegales de skins para obtenerlos. ¿Qué tanto funcionan? ¿Suponen un riesgo de baneo permanente en el juego de Garena?

Captura de pantalla de una web que promete skins gratis

FREE FIRE | Herramientas ilegales

Toda ayuda que no sea oficial de Garena es 100% falsa y no funcionará bajo ninguna circunstancia. La mayoría de estos sitios web a menudo piden a los jugadores que ingresen información confidencial de inicio de sesión, por lo que pueden perder la cuenta de Free Fire.

“Usar programas de terceros no autorizados que no sean lanzados por Garena, modificar el cliente del juego y / o jugar en un cliente del juego modificado para usar funciones que no existen en el juego oficial”, señala Garena sobre qué debe entenderse por trampa.

En caso de ser detectado, “Free Fire tiene una política de tolerancia cero contra las trampas. Prohibiremos permanentemente sus cuentas utilizadas para hacer trampas. Los dispositivos utilizados para hacer trampas también tendrán prohibido jugar a Free Fire de nuevo con cualquier otra cuenta”.

Por lo tanto, se recomienda a los jugadores que se abstengan de usar generadores de aspectos Free Fire. En su lugar, pueden intentar obtener skins gratuitas a través de eventos o usando los códigos de canje, los cuales se publican a diario.

