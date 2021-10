La próxima colaboración de Free Fire y Venom: Let There Be Carnage está a la vuelta de la esquina. Con esta colaboración, los jugadores sin duda disfrutarán de una gran cantidad de contenido y cosméticos exclusivos.

Garena dio a conocer recientemente un calendario para los próximos eventos, ofreciendo a los usuarios un vistazo de los elementos proporcionados como resultado de la asociación.

Uno de los artículos más atractivos en exhibición es el conjunto We Are Venom Streetwear y está disponible a través del evento Chaos Quest.

El evento Chaos Quest está programado para abrirse el 16 de octubre y finalizará el 24 de octubre. Durante este evento, se espera que los usuarios cumplan varias misiones específicas, como jugar un juego con sus amigos varias veces, anotar una cierta cantidad de muertes y jugar Free Fire durante 60 minutos.

Chaos Quest en la plataforma de Free Fire

Completar estas tareas les otorgará una Ficha de Carnage única.

Luego, los jugadores deben recolectar 15 fichas de Carnage e intercambiarlas por el conjunto We Are Venom Streetwear. El atuendo temático es muy atractivo y único. Como resultado, los jugadores no deben perderse y terminar todas las misiones.

Los usuarios pueden abrir la sección de eventos en Free Fire y luego seleccionar la pestaña FF x Venom. Allí deberán elegir la sección Chaos Quest y, al completar las misiones, recolectar Tokens de Carnage de la pestaña ‘Recoger tokens’. Después de que los jugadores tengan suficientes tokens de Carnage, pueden intercambiarlos por el conjunto We Are Venom Streetwear desde la pestaña Intercambio.

FREE FIRE | Códigos de canje

Revisa los códigos de canje gratis de Free Fire para hoy, 12 de octubre de 2021, y así tengas más oportunidades para ganar en tus partidas. Solo tienes esta fecha para hacer el canje, así que no pierdas la oportunidad.

GH7N-3ZKC-FA7Q

EV4S-2C7M-MA52

WDYM-TRUW-FU34

M5MPQVB-RFGQ

84J9-EYTY-FSMV

2BEM-BE4T-XU4P

4MZJ-669A-XEEU

BQ36-7997-2QVT

JX5N-QCM7-U5CH

VDVC-THUM-TEYK

PR59-EZW4-HSZ9

X59F-7V69-87MA

JX5N-QCM7-U5CH

VDVC-THUM-TEYK

Si te aparece el mensaje “el código ha expirado o no es válido”, posiblemente ya hayan sido utilizados. Tendrás que esperar a la siguiente publicación de la empresa en redes sociales.

