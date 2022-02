La actualización de Free Fire OB32, que se lanzó hace unas dos semanas, ha obtenido comentarios positivos de la comunidad. Las características de los personajes y las armas han proporcionado un campo de juego nivelado para brindar una mejor experiencia.

Si los usuarios no han descargado la última versión, pueden hacerlo a través de la tienda respectiva. Los usuarios de Android tienen una opción alternativa de usar APK y OBB.

Dado que los datos son una limitación, muchos usuarios se encuentran con el archivo APK de Free Fire en Internet, que pesa entre 40 y 50 MB. Surge la duda de si podrán disfrutar del juego usando este archivo, ya que muchos jugadores no saben que no podrán jugar si no instalan un archivo OBB adicional.

La solución es descargar el OBB y nombrarlo “com.dts.freefireth” en la carpeta oficial OBB de Free Fire. Por otro lado, los jugadores pueden descargar el archivo directamente dentro del juego. Pueden lograr esto iniciando el juego una vez instalado usando el APK.

FREE FIRE | Cómo instalar el APK y OBB

Los jugadores pueden seguir estos pasos para descargar e instalar la última versión del título de Battle Royale usando APK y OBB:

Descargar e instalar los archivos APK y OBB mediante estos enlaces: fichero APK y fichero OBB.

El tamaño de APK es de 60 MB y el tamaño de OBB es de 560 MB. Los usuarios pueden descargar los archivos solo si tienen suficiente espacio disponible en el dispositivo.

Una vez completada la descarga, los jugadores pueden instalar el APK una vez que habilitan la opción Instalar desde una fuente desconocida.

Los usuarios pueden pegar el OBB en el directorio Android/OBB/com.dts.freefireth y abrir el juego para disfrutar de la última versión.

A las personas que intenten abrir Free Fire sin tener un archivo OBB se les pedirá que descarguen archivos adicionales desde el interior del juego.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.