No hay nada más importante en Free Fire que los personajes, los cuales tienen habilidades únicas y combinables para que tú y tus amigos puedan obtener cierta ventaja en las partidas; eso sí, siempre teniendo en cuenta el estilo de juego de cada integrante del equipo.

Actualmente, luego de la actualización OB27 de Free Fire, el videojuego ofrece un total de 39 personajes, siendo Xayne y Maro las dos últimas incorporaciones.

Cada personaje de Free Fire tiene un precio en diamantes, por lo que deberás invertir dinero real para hacer uso de los personajes exclusivos en las partidas. No obstante, el evento de inicio de sesión “REV UP FOR EID” ofrece a los jugadores pruebas de siete días de varios diseños de armas y personajes, incluidos Chrono, K y más.

El evento “REV UP FOR EID” estará disponible entre el 6 y el 13 de mayo. Durante estos ocho días, los jugadores deben iniciar sesión y solicitar pruebas gratuitas. No pierdas la oportunidad, porque hoy mismo toca a uno de los personajes más poderosos de Free Fire.

Chrono (7d) - Iniciar sesión 1 día

MP5- Demolicionista (7d) - Iniciar sesión 2 días

K (7d) - Iniciar sesión 3 días

P90- Academia Rebelde (7d) - Iniciar sesión 4 días

Skyler (7d) - Iniciar sesión 5 días

M500- Party Animal (7d) - Iniciar sesión 6 días

Xayne (7d) - Iniciar sesión 7 días

Groza- Great Plunder (7d) - Iniciar sesión 8 días

FREE FIRE | Cómo acceder al evento

Ingresa a Free Fire y haz clic en el icono “Calendario” (evento) ubicado en el lado derecho de la pantalla.

Ingresa a la sección EID 2021 y haga clic en “REV UP FOR EID”.

A continuación, los jugadores tendrán que presionar el botón “Reclamar”.

