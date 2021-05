Podría decirse que los eventos son la mejor forma en que los jugadores pueden obtener artículos gratis en Free Fire. En la actualidad, se están llevando a cabo varios eventos en Ramadán. Si sabes cómo pasarte de un servidor a otro, algo que te revelamos más adelante, te servirá de mucho este calendario de actividades:

Rev Up For Raya (Mayo 6 - 13)

Play It Forward (Mayo 6 - 16)

Token Collection (Mayo 8 - 16)

Token Exchange (Mayo 13 - 16)

Raya Extended Missions (Mayo 14 - 16)

En el evento Rev Up For Raya / Rev Up For EID, los usuarios tienen la oportunidad de tener en sus manos pruebas de 7 días de múltiples skins y personajes, uno de ellos es P90 Rebel Academy.

El evento se celebra del 6 y el 13 de mayo. En dicho lapso, los jugadores deberán iniciar sesión todos los días en Free Fire para reclamar las pruebas de los personajes y skins.

Te compartimos la información para que saques todo el material posible de Free Fire.

Chrono (7d) - Iniciar sesión 1 día

MP5- Demolitionist (7d) - Iniciar sesión 2 días

K (7d) - Iniciar sesión 3 días

P90 - Rebel Academy (7d) - Iniciar sesión 4 días

Skyler (7d) - Iniciar sesión 5 días

M500- Party Animal (7d) - Iniciar sesión 6 días

Xayne (7d) - Iniciar sesión 7 días

Groza- Great Plunder (7d) - Iniciar sesión 8 días

Por lo tanto, por iniciar sesión durante cuatro días, los usuarios reclamarían la prueba de siete días del skin P90 - Rebel Academy. Puedes ingresar al evento dando clic en el icono “Calendario” en la pantalla principal de Free Fire.

FREE FIRE | Uso del VPN

Ahora, la clave para ir a eventos que no aparecen en tu servidor es instalando un VPN para así cambiar la ubicación IP del dispositivo. El riesgo es que no podrás volver a tu región.

Hay varias opciones en Google Play para modificar el VPN, como Turbo VPN, Hola Free VPN, entre otros servicios.

En caso de usar Turbo VPN, descarga la aplicación y después ingresa para darle clic en “conectar”. Puedes elegir la zona geográfica o hacer que el proceso sea automático. Luego no hay más, solo iniciar Free Fire y comenzar a jugar.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.