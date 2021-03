Free Fire ha colaborado con numerosas figuras y programas famosos para encantar a su comunidad. Con la reciente asociación entre Free Fire y Attack on Titan, Garena ha agregado al juego varios elementos y eventos relacionados con la serie japonesa Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

Free Fire ha añadido los skins M1014 - Attack on Titan y P90 - Attack on Titan, los cuales pueden obtenerse a través del evento Titan Dice. Conoce cómo conseguir estas personalizaciones para mejorar las estadísticas de estas armas de fuego.

El evento Titan Dice estará disponible desde el 29 de marzo hasta el 9 de abril. Los usuarios deberán tirar los dados para obtener fichas, llamadas Titan Treasures, del Gran Premio.

Los jugadores de Free Fire pueden usar estas fichas para canjear varias recompensas, incluidas las máscaras M1014 - Attack on Titan y P90 - Attack on Titan.

M1014 - Attack on Titan - 5 Titan Treasures

- 5 Titan Treasures P90 - Attack on Titan - 5 Titan Treasures

- 5 Titan Treasures Festival Lunar 2021 (Arriba) - 1 Titan Treasures

- 1 Titan Treasures Festival Lunar 2021 (Abajo) - 1 Titan Treasures

- 1 Titan Treasures 2021 Lunar Fest (zapatos) - 1 Titan Treasures

Excluyendo estos artículos, los usuarios pueden obtener varias recompensas más pequeñas como cajas de armas, fragmentos de personaje, escaneo y más.

Cada lanzamiento de dados en el evento cuesta 20 diamantes, mientras que cinco rollos tienen un precio de 90 diamantes.

FREE FIRE | Mejores armas de corto alcance

MP5

Con su tasa de daño de 48, el MP5 tiene una capacidad máxima de 48 balas en un solo cargador y una alta movilidad de 66. La precisión del arma es 54 y una cadencia de fuego de 76.

M1014

La M1014 es la escopeta más poderosa de Free Fire. Tiene una velocidad de disparo de 38 rondas, la capacidad del cargador es de seis rondas y necesita 20 segundos para recargar los proyectiles de munición de calibre 12. Con su rango sólido de 10 y daño de 94, puede derribar enemigos en un par de golpes a corta distancia.

SPAS12

SPAS12, con una tasa de daño de 97 y una capacidad de cargador preliminar de cinco rondas de munición de calibre 12, puede derribar al enemigo con un par de golpes a corta distancia. La cadencia de disparo de 42 es adecuada.

