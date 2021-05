¿Eres de esos jugadores que no tiene loot en Free Fire? Pues es bastante fácil obtener diamantes y demás elementos de la tienda sin pagar o utilizar una tarjeta de crédito. Garena introdujo un nuevo sistema para reclamar loot que utiliza códigos de canje de letras y números de carácter únicos. Conoce aquí cómo funcionan y cuáles son los que puedes usar hoy 22 de mayo.

Como mencionábamos, se trata de letras y números que debes copiar en un ordenador e introducir en la web oficial del Battle Royale. En cuestión de minutos podrás adquirir elementos estéticos sin pagar.

Recordemos que Free Fire es un shooter gratuito en Android y iOS pero cuenta con micropagos online. En la tienda puedes adquirir diferentes elementos estéticos como skins, diamantes, personajes, armas y mucho más.

Estos últimos puedes también conseguirlos con los códigos. Conoce a continuación cuáles son los códigos de canje del 21 y 22 de mayo. Recuerda que solo estarán disponibles por 24 horas desde su publicación.

Free Fire | Códigos de canje del 22 de mayo 2021

FU5O-PKTT-56LP

8JQT-2WZE-UNKF

C24I-NWB3-YFPD

Q1RC-5NPZ-2C2F

66QS-ZD5Z-EMHH

RNTW-4A2T-MCVU

O8Y0-P7BZ-150T

487P-8ZVG-ZGEA

FFBC-2T35-EPWZ

V8R9-H22K-H3JB

9GJT-66GN-DCLN

FFBC-EGMP-C3HZ

FFBC-C4QW-KLL9

NVVX-4TSQ-J38F

Free Fire | Códigos de canje del 21 de mayo 2021

8G2Y-JS3T-WKUB

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-LQ6S-7W25

6XMN-G242-VMKV

WTZ3-LM8W-3SWC

G3MK-NDD2-4G9D

FFES-PORT-SJLC

UGAX-G6SW-LZSK

HP5D-XHQA-NLB5

U8S4-7JGJ-H5MG

SD19-RKJ1-75GR

QUZ5-MJPP-Y92E

3CYS-QQ95-YTWK

487P-8ZVG-ZGEA

HXVD-EU6E-PW5X

5G9G-CY97-UUD4

GZ3S-LYFG-TD8X

VNY3-MQWN-KEGU

FFIC-DCTS-L5FT

RRF6-WMKM-DPJV

PCNF-5CQB-AJLK

RRF6-WMKM-DPJV

VNY3-MQWN-KEGU

E7SK -E1R6- 31H1

H28U-ZG5A-TK2R

FF8M-82QK-7C2M

JHND-CXSD-DDGF

8QW6-TDX2-D8A4

Es una herramienta legal para reclamar elementos de la tienda, así que no se bloqueará tu cuenta cuando los uses. No es necesario ir con miedo de que bloqueen tu cuenta o que te suspendan por hacker.

Luego de las 24 horas para reclamar los códigos te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”. Si este es el caso, tendrás que esperar hasta el día de mañana para poder utilizar los nuevos códigos.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.