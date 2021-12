Free Fire: las peores mascotas para el Factory Challenge

Los jugadores de Free Fire pueden haber oído hablar del popular desafío de sala personalizada: Factory Rooftop Challenge. Como sugiere el nombre, los retadores caen en el techo de la Fábrica, ubicado en el mapa Bermudas. Luego se involucran en peleas a puñetazos hasta que solo uno sobrevive.

Varios factores, como la selección de mascotas, pueden ayudar a los jugadores a ganar el Factory Rooftop Challenge. No obstante, algunas mascotas se vuelven ineficaces debido a su capacidad y deben evitarse.

Kitty

Kitty no debe usarse en general porque no tiene habilidad en Free Fire. Como resultado, no tiene ningún propósito en términos de habilidad, y los jugadores deben evitar gastar diamantes para obtener lo mismo en el juego. Por lo tanto, Kitty debe evitarse en el Factory Rooftop Challenge.

Mascotas que deberás evitar en Factory Challenge

Mechanical Pup

Esta mascota ocupa el siguiente lugar en esta lista y es una de las dos mascotas junto a Kitty que no posee ninguna habilidad en el juego. En consecuencia, no se usará durante el Factory Rooftop Challenge, y los usuarios pueden optar por otras opciones que puedan ayudarlos.

Yeti

Yeti se agregó después de la actualización OB31 y se entregará a los jugadores de forma gratuita el 1 de enero. Su habilidad reduce un 15% del daño recibido de los explosivos cada 150 segundos en el nivel base. Como la pelea es a puñetazos, la habilidad no tiene ningún sentido.

Night Panther

Night Panther es otra mascota que no ayudará a los usuarios de ninguna manera durante el Factory Rooftop Challenge en Free Fire. Su habilidad aumenta el espacio de inventario en 15, y finalmente se convierte en 45 en el nivel máximo.

Shiba

La mascota ha estado en el juego durante bastante tiempo. Cada 180 segundos, la habilidad de la mascota marca uno de los hongos circundantes en el mapa, y la marca dura 30 segundos. Al igual que los dos anteriores, la habilidad no tiene sentido en la partida.

