Free Fire: las zonas más peligrosas para aterrizar en el mapa Kalahari

Ser un principiante siempre apesta cuando juegas un título tan competitivo como Free Fire, el Battle Royale desarrollado por Garena. Si recién están empezando el juego, lo más propable es que tus partidas sean de unos pocos minutos hasta que tengas práctica o conozcas mejor el mapa.

Free Fire cuenta con tres mapas: Bermuda, Purgator y Kalahari. Hoy hablaremos de este último, el cual tiene zonas seguras y sitios peligrosos donde los tiroteos serán inevitables. Ya con experiencia sabrás que el secreto del éxito es jugar seguro y evitando las peleas tempranas.

Los lugares más peligrosos para aterrizar en Kalahari suelen depender de la trayectoria del avión. Algunos usuarios desean arriesgarse, mientras que otros prefieren ir a lo seguro.

Refinery es el corazón del mapa Kalahari y es sin duda el lugar más concurrido. La ubicación consta de varios edificios, almacenes y múltiples tirolesas que conectan las ubicaciones circundantes. Si aún no tienes experiencia, mejor evita este lugar.

Las zonas más peligrosas de Free Fire

The Sub se encuentra en el extremo sur del mapa de Kalahari y también es uno de los lugares más concurridos. Como no hay botín suficiente para todos, la masacre está asegurada. Solo ve allí cuando te sientas preparado, no al inicio de la partida.

Bayfront se encuentra justo al lado de Refinery y también es una de las ubicaciones más concurridas. Hay botín suficiente para todos, por lo que varios escuadrones acaban allí para dominar la partida.

FREE FIRE | Agenda Semanal

Miércoles día 10 de marzo : descuento en sandalias Vietnam.

: descuento en sandalias Vietnam. Viernes día 12 de marzo : objeto de colaboración “Llamado a…” (por determinar).

: objeto de colaboración “Llamado a…” (por determinar). Sábado día 13 de marzo : descuento en incubadora y Recarga (boletos, aspectos y más).

: descuento en incubadora y Recarga (boletos, aspectos y más). Lunes día 15 de marzo: objeto de colaboración “Ruleta Mágica” (por terminar).

La agenda semanal de Free Fire está dedicada a San Patricio, por lo que la comunidad podría recibir algún obsequio para el 17 de marzo. Mientras tanto, habrá que estar atento a los próximos anuncios de Garena en redes sociales.

