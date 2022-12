Sigma es un Battle Royale que se ha vuelto famoso entre los usuarios de Android de gama baja por ser la “versión barata” de Free Fire y Free Fire MAX. Lástima que por esta misma razón tuvo que abandonar Play Store a las 48 horas de su lanzamiento.

Se descubrió que el Battle Royale infringió la política del programa para desarrolladores de Google al supuestamente copiar las características de Free Fire. El APK, sin embargo, de Sigma siguió estando disponible a través de varios sitios web, pero los desarrolladores ahora han eliminado los servidores del juego.

El mensaje de mantenimiento que aparece después de iniciar Sigma reza:

“El servidor está cerrado. Gracias por ser parte de esta prueba y esperamos verlo nuevamente en un futuro cercano”.

La ventana emergente no revela detalles, pero Sigma puede regresar con optimizaciones en breve. No hay una fecha exacta prevista para su lanzamiento oficial por parte de Studio Arm Private Limited.

Como los servidores están fuera de línea, los enlaces del APK de Sigma probablemente sí funcionen a la hora de la descarga pero el sistema no funcionará después de eso. Además, la descarga de un archivo APK de una fuente no autorizada y dudosa también puede traer malware y bloatware no deseados.

FREE FIRE | Agenda semanal del 14 al 20 de diciembre de 2022

Miércoles 14 de diciembre de 2022: Incubadora 2 en 1 y Recarga 2 en 1

16 de diciembre: Torre Angelical y Recarga Angelical

17 de diciembre: Evolución de M1887, Recarga M1887 EVO, 50% de descuento, Oro Royale, Oro Royale Especial y Disponible en tienda

19 de diciembre: Tienda Misteriosa y Recarga de Ángel

20 de diciembre: Recarga 1, Super Ruleta Maravilla y Diamante Royale.

