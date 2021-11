Free Fire: los errores principales al intentar mejorar los headshots en el Battle Royale

Lanzar disparos a la cabeza sobre los oponentes en Free Fire es un desafío. A pesar de que el modo de disparo de cadera es una opción viable, no ofrece una alta precisión. Aunque no es imposible conseguir disparos a la cabeza, la mayoría de los jugadores no tienen ni idea de cómo hacerlo.

Mientras que algunos dominan el arte sin esfuerzo, otros usan las técnicas equivocadas para mejorar en los disparos a la cabeza. Sin embargo, siguiendo algunos consejos, los jugadores pueden descubrir qué están haciendo mal y mejorar en apuntar a la cabeza.

Hacer la rotación de arrastre al revés

Las rotaciones de arrastre son un arte delicado de dominar. Hazlo demasiado rápido y el arma apunta al cielo; hazlo demasiado lento y la bala no llegará a los pies del objetivo. Saber cómo arrastrar la rotación con perfección es el primer paso para conseguir disparos a la cabeza.

Lo más importante a tener en cuenta es la velocidad de arrastre. Cuando el objetivo está cerca, la velocidad de arrastre debe ser máxima. Cuando el objetivo está lejos, los jugadores deben arrastrar y rotar lentamente para apuntar a la cabeza.

No usar armas con mira para tiroteos de medio a largo alcance

Sin armas con mira en Free Fire, disparar a objetivos a larga distancia es una tarea difícil. Sin embargo, muchos jugadores intentan usar subfusiles con miras de hierro para lograr esta tarea. Si bien, en teoría, puede ser posible, prácticamente no lo es.

Para ser más precisos en tiros a la cabeza de largo alcance y anotar, los jugadores deberán usar un arma con mira. Aunque aprender a dominar los controles del osciloscopio será un desafío al principio, valdrá la pena el esfuerzo.

Intentar disparar a los oponentes que se mueven en vehículos

Disparar a los oponentes en vehículos en movimiento es una tarea reservada para los jugadores de élite de Free Fire. Incluso cuando se usa un lanzador, alcanzar un objetivo en movimiento será difícil. Esto solo resultará en el desperdicio de municiones. La mejor opción es evitar enfrentarse a los oponentes que se alejan.

No ajustar la configuración de sensibilidad

Es posible que sea necesario ajustar la configuración de sensibilidad para realizar tiros a la cabeza. Aunque la configuración de fábrica es relativamente buena, es posible que los jugadores deban ajustarla a su gusto. Hay varios reproductores preestablecidos que pueden probar.

Mover y disparar

Cuando se trata de aumentar el porcentaje de disparos a la cabeza, moverse y disparar no será de ninguna ayuda. La precisión disminuye, el retroceso es difícil de controlar y los objetivos reciben poco o ningún daño.

Aunque esto se puede superar utilizando personajes como D-Bee, no ayudará a la hora de enfrentarse a objetivos a larga distancia. Para ser más precisos, los jugadores deberán encontrar una buena posición de disparo antes de atacar objetivos en Free Fire.

