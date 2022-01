Muchos jugadores de Free Fire desean mejorar sus estadísticas generales en el juego y alardear de ellas con sus amigos. Con el mismo propósito, deberán mejorar una amplia gama de elementos del juego, entre otras cosas.

Elegir la combinación correcta de personajes puede ayudarlos en este proceso, ya que el conjunto correcto de habilidades puede proporcionar una ventaja considerable sobre el oponente. Sin embargo, cada combinación solo puede almacenar una habilidad activa y tres pasivas; por lo tanto, debe planificarse cuidadosamente.

Xayne + Leon + Dasha + D-Bee

Los mejores combos de Free Fire

Xayne: Xtreme Encounter

Extreme Encounter de Xayne otorga 80 HP temporalmente, y también hay un aumento del 80% en el daño a Gloo Walls y escudos. Estos dos efectos duran 15 segundos y se aplicará un tiempo de reutilización de 150 segundos después de la conclusión.

Leon: Buzzer Beater

La habilidad recupera 5 HP después de que los usuarios sobreviven al combate. Puede que esto no sea mucho, pero el número aumenta a medida que el personaje sube de nivel en Free Fire.

Dasha: Partying On

Como resultado de la habilidad única de Dasha , Party On, el daño por caída se reduce en un 30 % y el tiempo de recuperación se reduce en un 60 %. Además de eso, la acumulación de retroceso y el retroceso máximo se reducen en un 6%.

D-Bee: Bullet Beats

Si los jugadores disparan mientras se mueven, la habilidad de D-Bee aumenta la velocidad de movimiento y la precisión en un 5 % y en un 20 % en Free Fire.

Alok + Jota + Jai + Moco

Los mejores combos de Free Fire

Alok: Drop the Beat

Drop the Beat of Alok crea un aura de 5 m que aumenta la velocidad de movimiento general en un 10% mientras restaura 5 HP/s durante 5 segundos. Los efectos no se acumulan y hay un breve tiempo de recuperación de 45 segundos.

Jota: Sustained Raids

La habilidad Sustained Raids en Free Fire recupera algo de salud para el usuario cuando golpea a un enemigo con armas. Después de derribar a un enemigo, se restaura un 10% de HP.

Jai: Raging Reload

Raging Reload de Jai recarga automáticamente el cargador de un arma en un 30 % de su capacidad cuando los jugadores noquean a un enemigo (aplicable solo a armas de categoría AR, SMG, SG y pistola).

Moco: Hacker’s Eye

En la habilidad de Moco, los enemigos a los que disparan los jugadores se marcan durante 2 segundos y la información sobre su ubicación se comparte con los compañeros de equipo.

K + Miguel + Luqueta + Otho

Los mejores combos de Free Fire

K: Master of All

Master of All aumenta el EP máximo en un partido en 50. Además, tiene dos modos diferentes: Jiu-jitsu y Psicología. El primero aumenta la tasa de conversión de EP en un 500%, mientras que el otro restaura 3 EP cada 2,2 segundos, hasta 150 EP.

Miguel: Crazy Slayer

Miguel proporciona 30 EP por cada muerte, lo cual es fantástico ya que funciona bien con la habilidad de K. Las personas pueden convertirlo rápidamente con el modo Jiu-jitsu.

Luqueta: Hat Trick

La habilidad de Luqueta aumenta la salud máxima de los jugadores en diez con cada muerte, hasta 50.

Otho: Memory Mist

Después de eliminar a un enemigo, Memory Mist de Otho revela las posiciones de otros enemigos en un radio de 25 metros. La ubicación se comparte con los compañeros de equipo, similar a la habilidad de Moco.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.