Free Fire: los peores personajes para hacer rush en las partidas

Los jugadores de Free Fire saben cómo sacar provecho a las habilidades únicas de los personajes según el estilo y las circunstancias del juego. Sin embargo, luego de varios años de prueba y error, podemos señalar que hay tres personajes que no son los más recomendados para hacer “rush”, es decir, ir al ataque sin contemplaciones.

Jota y Jai se han convertido en las mejores opciones en la comunidad gracias a sus habilidades, ‘Incursiones sostenidas’ y ‘Recarga furiosa’, respectivamente. Sin embargo, hay ciertos personajes cuyas habilidades no son muy efectivas para el rush en Free Fire. Veamos cuáles son los que menos valen la pena en este estilo de juego.

FREE FIRE | Ford

Su habilidad Iron Will reduce el daño de los usuarios fuera de la zona segura en un 4% en el nivel básico. Mientras tanto, en el nivel 8 del personaje (máximo), reduce el daño cuando está fuera de la zona segura en un 24%. Para un juego rápido, Iron Will no tiene mucho sentido, porque muy rara vez saldrás de la zona segura.

FREE FIRE | Wukong

La habilidad Camouflage ayuda a los usuarios a esconderse de los enemigos. No obstante, el tiempo de reutilización de 300 segundos hace que el personaje sea relativamente ineficiente en general, incluso cuando está en el nivel más alto. Las partidas de Free Fire son rápidas y Wukong está muy detrás como para rushear sin temor.

FREE FIRE | Rafael

La habilidad Dead Silent sirve para ocultar los disparos en el mapa durante ocho segundos, con un tiempo de reutilización de 90 segundos. Rafael es el más adecuado para ataques sorpresa, pero la reutilización de la habilidad es cada 40 segundos y resulta poco útil para las frenéticas partidas al estilo rush.

