Garena finalmente lanzó la última gran actualización de Free Fire, OB30 , el 28 de septiembre. El juego tuvo un descanso de mantenimiento durante horas antes de regresar con muchos ajustes y adiciones nuevos.

Hasta cuatro personajes recibieron ajustes a través de la actualización OB30 de Free Fire. Los personajes degradados incluyen Chrono, Wukong y Awakened Andrew, mientras que Shirou recibió un beneficio.

Estos nuevos cambios también han afectado la clasificación de los personajes en términos de poder en el juego. Veamos el nuevo ranking de Free Fire.

FREE FIRE | DJ Alok

Alok se ha mantenido sin cambios a pesar de las muchas actualizaciones de Free Fire y, por lo tanto, su rendimiento ha sido constante durante bastante tiempo. DJ Alok juega un apoyo absoluto del equipo en Free Fire, ya que proporciona un aumento del 10% en la agilidad de los compañeros de equipo.

DJ Alok | Personaje de Free Fire

Además de la velocidad de movimiento de los aliados mejorada, los jugadores también pueden aprovechar una ganancia de HP a una velocidad de 5 por segundo con Drop the Beat de Alok. Su habilidad tiene una duración de cinco segundos inicialmente, que se puede maximizar aún más a 10 segundos.

FREE FIRE | Jota

Jota recibió un ajuste a través de la actualización OB29 , que mejoró drásticamente su rendimiento. Su habilidad Sustained Raids se activa automáticamente cuando los jugadores golpean con éxito a los oponentes con armas de fuego. Cada golpe en el objetivo ganará HP para Jota, mientras que un buen derribo proporciona una ganancia del 10%.

Jota | Personaje de Free Fire

Debido a sus capacidades de ganancia de HP, Jota se convierte en una opción decente para una estrategia de juego equilibrada.

FREE FIRE | Dimitri

Una de las últimas incorporaciones en la alineación de Free Fire, Dimitri, parecía ser un personaje decente inicialmente. Su habilidad, Healing Heartbeat, ha asegurado que siga siendo un jugador eficiente en el juego.

Dimitri | Personaje de Free Fire

Healing Heartbeat con un CD de 85 segundos y una duración de 10 segundos y crea una zona de curación con un diámetro de 3.5 para la recuperación de HP. Todos los que residen dentro de la zona de curación se recuperan a una tasa de 3 HP / s.

Además de eso, los jugadores o aliados que son derribados pueden recuperarse usando la misma área.

FREE FIRE | K

K, conocido popularmente como Capitán Booyah, es otro personaje equilibrado que se jacta de no tener límite de tiempo. Su habilidad Master of All con CD de cambio de modo menor de tres segundos ayuda en la recuperación de EP con un aumento en Max EP en 50.

K | Personaje de Free Fire

Los dos modos de Master of All son los siguientes:

Modo Jiu-jitsu: el modo Jiu-jitsu mejora cinco veces las tasas de conversión de EP de los compañeros de equipo. La única condición es que deben presentarse a menos de 6 m del Capitán Booyah.

Modo de psicología: el modo de psicología de K es esencial para la defensa y el ataque de los jugadores, ya que uno puede recuperar 2 EP cada tres segundos hasta 100 EP. Por lo tanto, la ganancia de EP es útil mientras se apresura y se escapa.

FREE FIRE | Skyler

Skyler es sin duda uno de los mejores personajes de Free Fire si se usa con el tiempo correcto. Puede lanzar una onda sónica de 50 m de alcance que puede destruir un máximo de cinco paredes gloo. Además, los usuarios obtienen una recuperación de HP cada vez que se implementa un muro gloo.

Skyler | Personaje de Free Fire

Su habilidad Riptide Rhythm con un tiempo de reutilización inicial de 60 segundos es adecuada para principiantes y empuje de rango.

