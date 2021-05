El Factory Challenge de Free Fire es un excelente escape de las monótonas partidas del Battle Royale. Aunque los usuarios de YouTube crearon este desafío en una partida de sala personalizada, pronto se convirtió en una opción popular para muchos.

El Factory Challenge requiere que los jugadores aterricen en la azotea de Factory, una ubicación en las Bermudas, donde deben pelear a puñetazos (o usar armas cuerpo a cuerpo) entre sí.

Como no se utilizan armas, el mecanismo de este desafío es diferente. Por lo tanto, solo hay unos pocos personajes que ayudarán a los jugadores a lograr este tipo de partida. Veamos quién es mejor entre Chrono y Elite Andrew para el Factory Challenge.

FREE FIRE | Chrono

Chrono | Personaje de Free Fire

Chrono tiene una habilidad activa llamada Time Turner que genera un campo de fuerza que bloquea 600 de daño de los oponentes en el nivel inicial (Nivel 1). Mientras los jugadores de Free Fire están dentro de este campo de fuerza, pueden disparar a los enemigos y causarles daño.

El ritmo de movimiento también se mejora en un 5%, y todos los efectos duran tres segundos. La habilidad tiene un tiempo de reutilización de 200 segundos. Time Turner aumenta la velocidad de movimiento del jugador en un 15% en su nivel más alto (Nivel 6). El efecto dura ocho segundos, con un tiempo de reutilización de 170 segundos.

FREE FIRE | Andrew Despierto

Andrew | Personaje de Free Fire

La habilidad pasiva de Andrew se llama Armor Specialist. Esta capacidad reduce la pérdida de durabilidad del chaleco en un 2% en su nivel básico. En su nivel óptimo (Nivel 6), la habilidad de Andrew reduce la pérdida de durabilidad del chaleco en un 14%.

A esto se suma el Wolf Pack que reduce el daño de la armadura en un 8%. Si los compañeros de equipo llevan esta habilidad, se agregará un 15% adicional de reducción de daño si tienen la habilidad.

FREE FIRE | Veredicto

Como no hay opciones de saqueo en Factory Challenge, los jugadores no pueden equiparse con armaduras. Por lo tanto, la habilidad de Elite Andrew no será de utilidad aquí.

Sin embargo, Chrono puede crear un campo de fuerza y mejorar su velocidad de movimiento para obtener una ventaja adicional mientras pelea a puñetazos.

Por lo tanto, es más seguro decir que Chrono es una mejor opción que Elite Andrew para el Factory Challenge en Free Fire.

