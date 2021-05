Free Fire OB27: los mejores combos para Chrono en junio de 2021

Los personajes son un elemento esencial de Free Fire, ya que cuentan con habilidades / destrezas únicas que influyen principalmente en las partidas. Hay 39 de ellos presentes en el juego después de la actualización OB27, que tuvo lugar en abril.

Los usuarios pueden combinar las habilidades de varios personajes para crear combinaciones (una activa y tres pasivas). Muchos jugadores buscan los mejores combos para tener ventaja en el campo de batalla.

Veamos quiénes son las mejores opciones para que acompañen a Chrono, uno de los más destacados en Free Fire OB27 para el mes de junio de 2021.

FREE FIRE | Habilidad de Chrono

Chrono tiene una habilidad activa llamada Time Turner que genera un campo de fuerza que bloquea 600 de daño de los oponentes en el nivel inicial (Nivel 1). Mientras los jugadores de Free Fire están dentro de este campo de fuerza, pueden disparar a los enemigos y causarles daño.

Chrono | Personaje de Free Fire

El ritmo de movimiento también se mejora en un 5%, y todos los efectos duran tres segundos. La habilidad tiene un tiempo de reutilización de 200 segundos. Time Turner aumenta la velocidad de movimiento del jugador en un 15% en su nivel más alto (Nivel 6). El efecto dura ocho segundos, con un tiempo de reutilización de 170 segundos.

FREE FIRE | Combinaciones

Chrono + Jota (Sustained Raids) + Jai (Raging Reload) + Joseph (Nutty Movement)

Chrono + Dasha (Partying On) + Moco (Hacker’s Eye) + Maro (Falcon Fervor)

Chrono + Shirou (Damage Delivered) + Rafael (Dead Silent) + Luqueta (Hat Trick)

FREE FIRE | Chrono vs. Andrew en Factory Challenge

Como no hay opciones de saqueo en Factory Challenge, los jugadores no pueden equiparse con armaduras. Por lo tanto, la habilidad de Elite Andrew no será de utilidad aquí.

Sin embargo, Chrono puede crear un campo de fuerza y mejorar su velocidad de movimiento para obtener una ventaja adicional mientras pelea a puñetazos.

Por lo tanto, es más seguro decir que Chrono es una mejor opción que Elite Andrew para el Factory Challenge en Free Fire.

