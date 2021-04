Videojuegos







Free Fire OB27: Wukong vs. DJ Alok vs. Chrono, ¿cuál es el mejor para el Factory Challenge? Será mejor que eches un vistazo a quiénes sí valen la pena en las partidas de Free Fire. Las habilidades no son igual de útiles en el techo de la Fábrica, por lo que deberás andar con cuidado.