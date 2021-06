Garena cuenta con uno de los shooters más descargados del momento: Free Fire. No solo es un títulos con una enorme comunidad que disfruta de partidas casuales y clasificatorias, sino que también ha desarrollado toda una escena competitiva con millones de dólares en premios.

¿Deseas ser parte de la comunidad del Battle Royale? Pues primero debes saber qué móviles son compatibles con la aplicación. Recuerda que no todos los aparatos pueden correr este título en 3D.

Requisitos mínimos para Free Fire

Procesador Mediatek MT6737M de 4 núcleos a 1.1 GHz o similar.

Android 4.0.3

8 GB de memoria interna.

GPU Mali 400 o similar.

1 GB de RAM

En caso de que todavía no puedas instalarlo, es posible que tu celular no cumpla con los requisitos. Te saldrá un mensaje en Google Play que anuncia que tu móvil no es compatible.

También deberás revisar el almacenamiento interno para ver si tienes espacio para la instalación. Quizás se trate de un problema de conexión de Internet o los datos que actualmente se han instalado son corruptos.

En este último caso, simplemente asegúrate de eliminar el app y reinstalarla.

Free Fire OB28 hace que Spirit Fox sea el mejor para tu personaje en junio de 2021

Free Fire ofrece una amplia lista de mascotas que son buenas compañeras para el desarrollo de los personajes en las partidas online. Las mascotas también tienen habilidades únicas, por lo que solo un veterano tiene una idea clara de cómo hacer combinaciones para sacar lo mejor de cada encuentro.

Cuando estas mascotas se asocian con un personaje, los jugadores pueden usar eficazmente sus habilidades para mejorar el rendimiento y potenciar el estilo de juego.

Spirit Fox es una de las mascotas más subestimadas de Free Fire. Tiene una habilidad única que tiene el potencial de ayudar a los jugadores de manera significativa. Aquí te contamos por qué es una de las mejores mascotas.

FREE FIRE | Capacidad de recuperación

Spirit Fox posee la habilidad Well Fed. Cuando se utiliza un paquete de salud en su nivel básico (Nivel 1), la habilidad puede recuperar 4 puntos de vida adicionales.

Spirit Fox recuperará 10 HP adicionales mientras usa un paquete de salud cuando esté al máximo al nivel de mascota.

FREE FIRE | Juego agresivo

Spirit Fox es una excelente mascota para jugadores agresivos que disfrutan pelear y empujar filas. Puede ayudar a estos jugadores a ganar más HP mientras usan paquetes de salud. Spirit Fox ayuda a atacar a los oponentes mucho más rápido durante las peleas, ya que su nivel de HP se llenaría más rápido que el de sus oponentes.

FREE FIRE | Partidas Clasificatorias

Spirit Fox recupera HP durante el combate. Se adapta mejor a las partidas del modo clasificatorio, ya que tanto los jugadores pasivos como los agresivos pueden usar las habilidades de Fox para ganar puntos de vida adicionales.

En varias situaciones, los jugadores se quedan atrapados en la zona azul y se vuelve un desafío volver a la zona segura mientras necesitan usar botiquines de salud con frecuencia. Es en ese instante en el que la habilidad de Spirit Fox te pone en ventaja sobre los demás.

