Free Fire publica nuevo episodio del cómic dedicado a Wolfrahh

Free Fire, el Battle Royale desarrollado por Garena, publicó en redes sociales el segundo capítulo del cómic “Realidad Revelada”. Conoce los detalles sobre lo que se trata y dónde puedes estar al tanto de la trama creada por Garena.

El primer episodio de Realidad Revelada se llama “Pesadilla”, donde Wolfrahh recibe un misterioso mensaje tras jugar una partida de Free Fire. Es decir, el título existe como un videojuego dentro de la ficción del cómic.

El segundo episodio, titulado “Invitación misteriosa”, revela que el protagonista es invitado al evento InV Invitational, una red de juegos de realidad virtual clandestina. La dinámica del evento consiste en elegir un Mecha para lo que parece ser una pelea en un mapa amplio.

Cada episodio está disponible en la sección Álbumes de la cuenta Garena Free Fire en Facebook. Aquí te dejamos las publicaciones para que estés al tanto de esta trama que se desarrolla en paralelo la juego.

Capitulo 1: Pesadilla

Capítulo 2: Invitación misteriosa

Wolfrahh es un personaje jugable en Free Fire. Se trata de un chico muy joven amante de los videojuegos, llamado por muchos un gamer experimentado y streaming famoso. Su habilidad es “Vistas” y consiste en que por cada espectador o asesinato, se disminuirá el daño directo producido por disparos a la cabeza hasta en un 25%.

FREE FIRE | Códigos de canje

Veamos los códigos de canje de Free Fire para el 4 de noviembre de 2011. No temas por la integridad de tu cuenta, porque no se trata de ningún truco. Tu cuenta siempre estará segura durante todo el proceso que no tarda ni cinco minutos.

7EDTPY4QGK24

KC78CMCM8NK2

VBWVF9MG7EGT

P46CW7WM2TVA

UDE36JUTXTAK

WHAHXTENCKCM

TXRKM22AWE9J

HEJT6AYNCDXU

42TPG5PJQF6N

8ZUGJWY6WFCT

76AVUN8V4YVF

7HRRYQ8ZSXHE

YSYGNT683K9A

JEB45G79CFSF

N8XDCTJ36M26

GY359T7Y9EXM

98V26BZA2UA5

Recuerda que se trata de códigos que no pueden ser transferidos a otro jugador. Tampoco podrás reclamar las skins por un amigo o pasar el contenido a una cuenta externa.

