Free Fire regala 100 diamantes por la mínima recarga solo por tiempo limitado

Los jugadores de Free Fire están dispuestos a gastar dinero real en la compra de diamantes. Quienes no tienen esa facilidad suelen recurrir a los códigos de canje para añadir loot gratis en solo minutos. No obstante, Garena ha lanzado una promoción que no debes dejar pasar.

Solo por hoy, 6 de enero de 2022, Free Fire está regalando 100 diamantes por la recarga de solo uno a través del evento “100% de Bonus”, en marco de la temporada “Todo se vale” dedicado al artista J. Balvin.

También puedes aprovechar el evento la “Recarga de emote” para llevarte el gesto “Realidad Desastrosa” por la inversión de 500 diamantes.

FREE FIRE | Cómo comprar diamantes

A través de la aplicación de Free Fire:

Ingresa a tu perfil de Free Fire en el juego.

En la parte superior izquierda, haz click sobre el diamante.

Elige la cantidad de diamantes que quieres comparar.

Paga con tarjeta de crédito/débito o pre-carga de Google Play y listo.

También puedes recurrir a la página oficial Pagostore. Una vez dentro de la web, selecciona el ícono de Free Fire y luego inicia sesión con Facebook o la ID de jugador. En el siguiente paso, podrás elegir la forma de pago y los diferentes paquetes de diamantes desde desde 100 hasta 5.600.

El pago se puede realizar con diferentes tipos de tarjetas de crédito, cuenta bancaria, a través de PayPal y hasta en efectivo.

FREE FIRE | Diamantes gratis

Hay tres maneras para conseguir diamantes de Free Fire para el mes de septiembre. La primera consiste en descargar Google Opinion Rewards para completar breves encuestas y obtener créditos de Google Play, que luego podrás usar en la compra de diamantes en Free Fire.

La segunda manera es acudiendo a los sitios web y aplicaciones GPT (Get-pay-to). Algunos de los más populares son Swagbucks, Prize Rebel, Easy Rewards y Poll Pay. Los usuarios deberán realizar varias tareas como encuestas y cuestionarios para recibir tarjetas de regalo. Con estas puedes acudir a Free Fire y comprar los diamantes que hagan falta.

Por último, los jugadores de Free Fire pueden participar en sorteos y salas personalizadas para obtener diamantes gratis. Varios canales de YouTube y páginas de Instagram albergan obsequios que brindan a los jugadores la oportunidad de obtener diamantes sin costo alguno. Solo es cuestión de navegar en la red.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.