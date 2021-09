Siguen las novedades en la agenda semanal de Free Fire. Esta vez, las novedades parten del jueves 16 hasta el 20 de septiembre. Te contamos en qué consisten las ofertas para que saques el mayor provecho a tus partidas.

“Estamos calentando motores para el gran día del Renacimiento de Moco este sábado, y entre el increíble contenido tenemos por primera vez un aspecto de la Hoz”, publicó Garena en su cuenta oficial de Twitter.

Veamos cuáles son las novedades para las próximas fechas. Hay que tener en cuenta que los eventos están relacionados con Moco Renacida.

Jueves 16 de septiembre: Recarga Glod – Caja básicos de guerra.

Viernes 17 de septiembre: Torre del Rey.

Lunes 20 de septiembre: Recarga de emote

No te pierdas los nuevos eventos de Free Fire hasta el inicio del fin de semana.

FREE FIRE | Premios por evento

La Recarga Gloo sirve para quienes añadan diamantes a su cuenta y así obtener loot exclusivo gratis. Los premios en este caso son la mochila Muñeca Moco y la pared técnica en computadora.

En el caso del evento Torre del Rey, los jugadores tendrán que voltear cartas a cambio de diamantes y llevarse premios como el paquete Navegador del Futuro y OZ Moco Renacida.

FREE FIRE | Códigos de canje

Echa un vistazo a la relación de códigos de Free Fire para hoy, 15 de septiembre de 2021, para que tengas cierta ventaja en tus partidas. No temas por la seguridad de tu cuenta, ya que no supone un hack y no hay riesgo de se baneado por Garena. Solo tienes este día para hacer uso de los códigos.

GH7N-3ZKC-FA7Q

EV4S-2C7M-MA52

WDYM-TRUW-FU34

M5MPQVB-RFGQ

84J9-EYTY-FSMV

2BEM-BE4T-XU4P

4MZJ-669A-XEEU

BQ36-7997-2QVT

JX5N-QCM7-U5CH

VDVC-THUM-TEYK

PR59-EZW4-HSZ9

X59F-7V69-87MA

JX5N-QCM7-U5CH

VDVC-THUM-TEYK

Solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados, te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido”. Si este es el caso, deberás esperar a la siguiente publicación de Garena en redes sociales.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.