Trucos de Free Fire para usar la granada de humo en tus combates

Si bien las armas y las habilidades reinan en Free Fire, los artículos de utilidad también tienen mucho valor porque brindan apoyo táctico a los jugadores y los ayudan a salir de situaciones difíciles.

Si bien hay algunos para elegir, la granada de humo es una de las mejores que existen. Se puede usar de varias maneras y se encuentra fácilmente en el botín de cada juego.

Los oponentes pueden confundirse en combate

Correr y esconderse o usar la habilidad de Wukong para convertirse en un arbusto es una excelente manera de confundir al enemigo. Sin embargo, nada se compara con una nube de humo blanco en el horizonte. Las granadas de humo son excelentes para romper la línea de visión del enemigo y confundirlo en la batalla.

Se pueden utilizar de numerosas formas creativas para confundir al enemigo. Por ejemplo, si un enemigo se apresura a atacar, una granada de humo bien colocada lo obligará a detenerse y ponerse a cubierto. Los jugadores pueden usar este tiempo para flanquearlos o atacarlos por la espalda.

Salida rápida

Si bien la cobertura natural, las habilidades de velocidad y las paredes de gloo brindan un medio seguro para escapar, las granadas de humo ofrecen, con mucho, la mejor protección. Una vez lanzados, rompen la línea de visión y dificultan que el enemigo aterrice en el blanco.

Debido a que los puntos de mira de las armas no se resaltan cuando apuntan a los objetivos en la nube de humo, los jugadores pueden deslizarse fácilmente y girar para ponerse a salvo. Sin embargo, para asegurarse de que no se produzcan daños en este proceso, se debe utilizar una pared gloo para bloquear las balas perdidas. Si no hay paredes gloo disponibles, el jugador debe moverse agachado o boca abajo.

Esconderse durante la carrera

Cuando se apresura a los oponentes en Free Fire, a veces, las paredes gloo simplemente no son suficientes. Si el enemigo está usando la habilidad Riptide Rhythm de Skyler, el jugador quedará indefenso y expuesto a contraataques. Afortunadamente, no hay ninguna habilidad en el juego que afecte a las nubes de humo.

Una vez que se lanza una granada de humo, permanece en su lugar hasta que desaparece el efecto. Los jugadores pueden usar esto a su favor escondiéndose y moviéndose lentamente hacia su objetivo previsto. Para aquellos que estén dispuestos a correr un riesgo leve, pueden incluso asomarse al humo y disparar al enemigo.

