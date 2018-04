Al parecer, cada juego en el que ha aparecido Kratos se ha convertido en un éxito para PlayStation y Santa Monica Studios. El personaje ha sido durante años una de las más resaltantes figuras de la consola y este 2018 regresa con un nuevo juego ( God of War ) en el que luchará contra los dioses nórdicos.

Muchos jugadores ya probaron el modo difícil llamado "Quiero God of War" y aseguran que es tremendamente complicado superar el juego completo. No obstante, aquellos jugadores que logren abatir todos los obstáculos de God of War , en este modo de juego, tendrán un pequeña recompensa de parte de la desarrolladora.

Atención las siguientes lineas podrían contener spoilers de la historia del juego. A penas se logre pasar el juego el premio es un escudo especial. Al parecer se trata solo de una apariencia para Kratos, ya que no añade nuevas estadísticas.

Su nombre es Aspis of Spartan Fury y su apariencia es similar a escudo que acompañaba a la lanza de los primeros juegos (las Armas de Esparta). El usuario de Reddit 'conzola1455' compartió su recompensa con todo el mundo apenas lo consiguió.

God of War God of War: ¿cuál es el premio por ganar el juego de PS4 en la dificultad más alta? (Foto: reddit)