God of War: Sony casi elimina a Atreus, el hijo de Kratos en la nueva entrega

God of War llegará a nuestra PlayStation 4 el próximo 20 de abril. Luego de muchos años, por fin vemos una nueva entrega de Kratos con una etapa nunca antes explorada: la paternidad, ya que su mano derecha no será otro que Atreus, su hijo.

Sin embargo, una reciente entrevista a Cory Barlog, director del videojuego , confesó que Atreus hubiera desaparecido de la entrega si él y su equipo accedían a la petición de Sony, que no les gustaba este personaje para God of War.

"Hubiera sido muy diferente", comentó Barlog. "La primera fase, cuando me dijeron: 'Hombre, esto podría ser demasiado difícil, demasiado caro, ya estamos asumiendo muchos desafíos, es quizás demasiado' a lo que él comparó que quitarlo del desarrollo significaría hacer un "All is Lost" de Robert Redford, la famosa película.

Kratos y Atreus (Foto: PlayStation) Kratos y Atreus (Foto: PlayStation)

Luego de esta amenaza, los directores de Sony le dieron carta abierta a Barlog para que siga con el desarrollo. Él admite que Kratos hubiera sido un personaje demasiado plano y solitario sin Atreus, por lo que se alegra de que la entrega gire en torno a ambos y no sólo al guerrero que todos conocemos.