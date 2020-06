La saga de Grand Theft Auto se ha expandido durante muchos años desde su primer lanzamiento en 1997. Ahora, 23 años después, la misma se levanta como una franquicia que Rockstar Games está decidida a mantener en el futuro. Es por ello que para la nueva generación de consolas, la PS5 y la Xbox Series X, la serie de videojuegos también tendrá un título de GTA, aunque no era el que todos estaban esperando.

Resulta que GTA 5 llegará para la PS5 y la Xbox Series X, con una versión mejorada tanto en gráficos como en historia. Esto tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la saga, ya que desde hace algunos años se está corriendo el rumor de que la compañía estaría trabajando en la sexta entrega de la franquicia para la nueva generación.

Y es que GTA V llegó a la PS3 y Xbox 360 en el lejano 2013, hace 7 años aproximadamente. Rockstar desde entonces ha conseguido que su juego más vendido de la franquicia también debute en la actual generación de consolas, y ahora está planeando llevarlo más allá integrando también la versión de Grand Theft Auto Online.

¿Qué mejoras traerá esta nueva versión de Grand Theft Auto V? ¿Su lanzamiento significa que la compañía no espera mostrar al nuevo GTA 6 pronto? A continuación te presentamos toda la información que se tiene de esta entrega para la próxima generación de videojuegos.

FECHA DE LANZAMIENTO DE GTA 5 PARA PS5

GTA 5 para PS5 y Xbox Series X: fecha de lanzamiento, tráiler, mejoras y todo lo que se sabe de su llegada a la PlayStation 5 de Sony (Foto: PlayStation)

Según se indicó en un comunicado oficial, GTA 5 llegará “a las consolas de nueva generación” en la segunda mitad de 2021, confirmó Rockstar Games. No se mencionó específicamente a la Xbox Series X en el comunicado de prensa de Rockstar, solo PS5, pero claramente la frase “consolas de nueva generación” se refiere también a la nueva Xbox.

Es probable que esto se deba a un acuerdo de exclusividad con Sony. En los últimos años, muchas franquicias que se mostraron como títulos exclusivos de la PS4 llegaron a la Xbox One y a la PC con el tiempo, así que se espera que este videojuego también tendrá una versión para la Xbox Series X y para la PC a futuro.

GTA Online también se lanzará como una edición independiente en la segunda mitad del 2021. Aquí existen dos teorías, que continuará como una versión mejorada del online de siempre para la PS5 integrando su juego cruzado con la Xbox Series X, o para darle más tiempo a la compañía de que cree un GTA 6 y el online sea el camino para descubrirlo. Tendremos que esperar y ver cuál es el plan de Rockstar exactamente.

Los propietarios de PlayStation tienen una ventaja significativa en todo esto. Si juegas a GTA Online en PS4, obtendrás $1 millón en GTA para gastar en el juego cada mes hasta que se lance la versión para PS5. Y cuando la edición independiente de GTA Online llegue a PS5, los propietarios de la consola tendrán tres meses para reclamar el juego de forma gratuita después del lanzamiento así que no tendrán que comprar una versión nueva del mismo juego.

¿CUÁLES SON LAS MEJORAS DE GTA 5 EN PS5?

“Las versiones de la nueva generación de GTA 5 contarán con una gama de mejoras técnicas, mejoras visuales y mejoras de rendimiento para aprovechar al máximo el hardware más reciente, haciendo que el juego sea más bello y más receptivo que nunca”, así es como Rockstar Games describe las actualizaciones para GTA 5 en el hardware de última generación.

Los jugadores de todo el mundo esperan que finalmente tengan la opción de ejecutar GTA 5 en consolas a 60 fps, algo que es bastante fácil de lograr en PC. Se especula que es probable que el juego se parezca a la versión para PC, ya que se ejecuta en hardware de alta gama, aunque es posible que Rockstar esté planeando otros ajustes que aún no conocemos.

Eso no explica cómo esta edición se ‘expande’ para PS5, como menciona el trailer, pero Rockstar discutirá la nueva versión del juego más adelante. Considerando que es un juego de mundo abierto, podría agregar nuevas misiones, una nueva lista de objetivos para la línea oficial o incluso incluir otros personajes jugables en la historia.

¿QUÉ PASÓ CON GTA 6?

Todo esto demuestra que GTA 6 simplemente aún no está listo. Si bien no sabemos casi nada sobre la próxima entrada de la serie, estos juegos son grandes emprendimientos para equipos de desarrollo masivos en todo el mundo. Red Dead Redemption 2, por supuesto, fue el último gran proyecto de Rockstar, y esperar GTA 6 tan pronto después de eso no es algo realista.

Mientras tanto, GTA Online tiene una enorme audiencia, y el juego se mantiene gracias a las continuas ventas de GTA 5 y la moneda del juego. Rockstar probablemente quiera mantener ese interés entre generaciones hasta que GTA 6 finalmente esté listo, lo que podría llevar aún algunos años para la compañía.

TRÁILER DE GTA V EN PS5

