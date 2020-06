¡A eso se llama prestar atención a los detalles! Los fans de la PS5 hallaron algo muy interesante sobre el diseño del DualSense, el nuevo mando de la consola y sucesora de la actual DualShock.

Después de la presentación oficial de la PS5, Sony compartió más imágenes del mando DualSense. Fue cuestión de tiempo para que los seguidores se percataran de la rugosidad en la superficie posterior.

¿Aún no logras darte cuenta? Sucede que esta rugosidad está compuesta por círculos, cuadrados, cruces y triángulos, los símbolos que caracterizan el periférico de PlayStation desde su lanzamiento al mercado en la década de 1990.

El nuevo mando de la PS5 se caracterizará por hacer uso de la tecnología háptica, un proceso mediante el cual el sistema ofrecerá nuevas experiencias a través de la vibración del mando.

El lanzamiento de la PS5 está programado para fines de 2020. Se desconoce la fecha exacta de salida, así como el precio.

XBOX | Nueva versión

Mientras todos aguardan por más noticias de la PS5, la nueva Xbox Series X aún tiene un par de cosas por ofrecer. Nuevas pistas indicarían que la consola de Microsoft tendría una versión barata.

Un usuario de Twitter, identificado como @XB1_HexDecimal, publicó varias menciones a algo llamado “Xbox Lockhart” en la librería de sistemas de Windows 10, listada junto a “Xbox Anaconda”, nombre clave de la Series X. Lockhart, según rumores previos, viene a ser el seudónimo de la versión más económica de la Xbox.

Microsoft estaría planeando repetir la estrategia de la Xbox One, que tiene una versión más potente llamada Xbox One X y su versión económica Xbox One S. ¿Veremos la misma fórmula con la nueva Xbox Series X?