A medida que se avecina la Noche de Brujas, la emoción en torno a esta festividad va más allá de los dulces y los disfraces. Para muchos, representa la oportunidad perfecta para sumergirse en el mundo del terror a través de videojuegos envolventes y realistas. Hay que ser francos: un videojuego de terror bien hecho supera en creces cualquier película de Hollywood. Además, la tecnología actual ha hecho que experimentes las sensaciones de manera inmersiva.

La marca HyperX, conocida por sus accesorios de gaming, ha elaborado una lista de cinco juegos excepcionales que son altamente recomendados para disfrutar durante Halloween. Los titulos no solo ofrecen una trama inmersiva, sino que también aprovechan al máximo los recursos de los periféricos, creando una experiencia de juego que hará que los jugadores sientan el escalofrío en su espina dorsal mientras exploran mundos llenos de misterio y terror.

The Dark Pictures Anthology

Esta saga que ya cuenta con sus tres primeras “antologías”, desarrollada por SuperMassive Games y distribuida por Bandai Namco, permite jugar entre amigos o en solitario, pudiendo escoger entre los distintos personajes que conforman las terroríficas historias de Man of Medan, Little Hope y House of Ashes. Las decisiones cobran fuerza y pueden repercutir fuertemente en la vida de los protagonistas.

ZOMBI

La Era de los Zombies tuvo su gran apogeo hace algunos años, pero los amantes del género agradecen títulos inspirados en esta temática y Halloween es la ocasión perfecta para revivir un clásico. Este videojuego desarrollado por Ubisoft no solo te hará tiritar en medio de un mundo abierto en medio de la oscuridad del metro y las calles de una ciudad llena de sorpresas en cada esquina, sino que también te hará sentir el pánico de perder todo lo recolectado a lo largo de la travesía, con la muerte de tu personaje. Si eso ocurre, tendrás que comenzar desde cero con otro y ¿Por qué no? Intentar recuperar la mochila que dejaste en la última partida.

Little Nightmares II

La secuela de esta exitosa entrega desarrollada por SuperMassive Games y distribuida por Bandai Namco, presenta a Mono, un pequeño joven que fue atrapado en un mundo que sufre la transmisión de una extraña y lejana torre. Six, la pequeña protagonista de Little Nightmares, ayuda a Mono a superar los obstáculos de este mundo lleno de peligros y horrores.

Resident Evil 7: Biohazard

Es una de las sagas más asociadas al género de terror, y méritos no le faltan. En esta undécima entrega lanzada en 2017 el horror de supervivencia alcanza niveles altísimos de tensión, siguiendo la vida de Ethan Winters, quien es llevado por su esposa, a quien creía muerta, hasta una plantación abandonada.

Luigi´s Mansion 3

Grandes y pequeños pueden disfrutar de esta icónica aventura de Luigi en una mansión embrujada, en que la linterna es la principal herramienta para enfrentar a los fantasmas que acechan en cada paso. Imperdible para Noche de Brujas.