Cuando hablamos de Halloween en Estados Unidos, indudablemente debemos referirnos a los outfits de las celebridades y los famosos, siendo la socialité Kim Kardashian una de estas figuras públicas con una gran experiencia en llamar la atención. ¿Qué hizo la exesposa de Kanye West? Pues, nada menos que “recrear” al famoso personaje de Salma Hayek en “From Dusk Till Dawn”.

Hace más de 20 años, la talentosa Salma Hayek dio la vuelta al mundo con su genial interpretación de Santánico Pandemónium en la cinta “From Dusk Till Dawn”. En ese sentido, la famosa influencer Kim Kardashian no tuvo mejor idea que rememorar aquel personaje de ficción en la llamada Noche de brujas o Halloween.

En esa línea, la también empresaria utilizó su cuenta oficial para impresionar tanto a sus seguidores compartiendo un video en el que exhibe su impresionante figura mientras baila en un conjunto de lencería diminuta, emulando la actuación de Hayek en la película por el cineasta Quentin Tarantino.

La famosa rindió homenaje a Salma Hayek (Foto: Kim Kardashian / Instagram)

Como era de esperar, el peculiar video de la modelo de 43 años logró alcanzar más de 900 mil vistas y ha generado una gran cantidad de comentarios en los que muchos elogian su apariencia en un día festivo para la comunidad norteamericano.

Eso sí, la madre de los hijos de Kanye West también recibió críticas al usar dicho atuendo, pues varios internautas afirman que nadie interpreta ese papel mejor que la actriz mexicana.

ASÍ REACCIONÓ SALMA HAYEK AL TRIBUTO DE KIM KARDASHIAN

Al cabo de unas horas, la propia Salma Hayek hizo acto de presencia en la publicación de Kim Kardashian y atinó a felicitarla por rememorar su papel protagónico en la cinta de 1996. Fue así que la oriunda de Veracruz dejó en claro que le agradó el tributo de la influencer norteamericana.

“Bravo @kimkardashian. Me siento muy honrada. Me hiciste recordar algunas de mis experiencias más intensas. Y me causaste un poco de estrés post traumático. Kim lo llevó muy bien”, escribió la mexicana en el post de Kim.

Kim Kardashian con serpientes en Halloween (Foto: Kim Kardashian / Instagram)

Recordemos que el papel de Satánico Pandemónium de “From Dusk Till Dawn” de 1996 ha dejado una marca perdurable en la cultura popular del cine moderno. La cinta, dirigida por Robert Rodriguez y escrita por la leyenda Quentin Tarantino, deja ver el lado más sensual de Hayek al interpretar a una famosa bailarina y vampiresa en el club “Titty Twister,” donde se hace famosa por sus memorables actuaciones de danza con serpientes.

LA RESPUESTA DE KIM KARDASHIAN AL ELOGIO DE SALMA HAYEK

Tras los halagos de la veracruzana en redes sociales, Kardashian no dudó en repostear la historia de Hayek y dejar en claro que todo se trataba de un homenaje hacia su papel de Santánico Pandemónium de 1996. “¡Oh mi Dios! No reina Salma Hayek. ¡No hay nadie como tú!. Mi inspiración por siempre”, escribió Kim en su historia de Instagram.

Usuarios reaccionaron al tributo de Kardashian a Salma Hayek (Foto: Kim Kardashian / Instagram)

Del mismo modo, miles de internautas comenzaron a sugerirle a la experta en modas que el verdadero papel era de Salma, pues no había nadie mejor que la azteca para interpretar dicho rol. “Alguien debería decirle a Kim que ese papel de Salma todavía le queda grande, equipo Salma”; “Mis disculpas, pero nadie puede igualar a Salma Hayek en este personaje”; “No, Salma es insuperable”; “¿Por qué tanta negatividad? Está rindiendo homenaje y le quedó genial. Ambas son hermosas”, son algunos de los comentarios.