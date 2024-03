Hace más de un año que el estudio Tango Gameworks, de la mano con Bethesda Softworks nos sorprendió con un título fresco e innovador, un videojuego con una propuesta grafica atractiva y sobre todo con una mezcla entre el género Hack and Slash, plataformas y juegos de ritmo musical. Una entrega que inicialmente fue lanzada para el ecosistema de Microsoft y que hoy en dáa, un año después llega a la PlayStation 5 con todo lo que nos cautivó en su momento y un poco más.

Nos referimos a Hi-Fi Rush, una entrega de Bethesda con su buena dosis de acción, e venturas, buenos y adictivos beast musicales y sobre todo creatividad, originalidad e identidad propia. Sin lugar a dudas, algo que una gran cantidad de los videojuegos de hoy en día aún carecen.

Ahora todos los gamers de PlayStation 5 podrán disfrutar del gran videojuego de Bethesda.

Aprendiendo la partitura

Hi-Fi Rush nos cuenta la historia de Chai, un joven impetuoso y rebelde con sueños de convertirse en estrella del rock. Y para ello acude a las instalaciones de Vandelay Industries, la cual mediante el desarrollo del proyecto Armstrrong le ofrecen reemplazar el brazo derecho por una prótesis robótica, adicionando una serie de mejoras extras.

Durante el proceso del implante, y causa de un inesperado accidente, Chai termina recibiendo el brazo robótico y también una extraña habilidad, la de poder reaccionar al ritmo del mundo que lo rodea.

De esta manera y con la presencia de un pequeño reproductor MP3 adherido a su pecho, a modo de un extraño y vibrante corazón. Chai desarrolla la habilidad de desplegar una muy vistosa guitarra magnética y golpear a sus enemigos al ritmo de los melodiosos y electrizantes Beats que encaman de su cuerpo.

Es así como empieza Hi-Fi Rush, con un Chai reconocido como una anomalía por el departamento de calidad de Vandelay Industries y siendo perseguido para su destruccion por un escuadrón de autómatas enviados por el equipo administrativo de Vandelay Industries.

Al escenario

El título gozó con mucha notoriedad y muy buenas reseñas a través de sus análisis en el medio, debido a su apartado artístico, diseños y animaciones de personajes y escenarios en 2D y 3D bajo la técnica del cel shading.

Un apartado musical muy destacable bajo el cautivante repertorio de estrellas como: Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable y Number Girl, entre otros.

Con respecto al audio, este videojuego cuenta con doblaje al español latino, muy bien realizado y que aporto mucha naturalidad a las secuencias animadas, las que en muchas veces parecía sacadas de una serie de animación.

Hi-Fi Rush no es el típico Hack and Slash que busca que golpeemos a todos los enemigos presionando repetidamente el mismo botón de ataque. Sino todo lo contrario, el titulo busca que toda acción de ataque, salto y exploración se realicen bajo la base del ritmo.

Un título que sabe recompensar si mantenemos el ritmo y los tiempos mediante el uso de los ataques básicos y fuertes. Y también si utilizamos el propio ritmo del entorno para esquivar o conectar un combo. Pues Hi-Fi Rush no deja de ser un título de ritmo y sobre todo con muchas dosis de humor.

Buen riff

Quienes no pensaron que Hi-Fi Rush podía mejorar más, pues solo tuvieron que esperar a la versión de PlayStation 5, la cual adiciono una serie de detalles extras.

Con respecto a las novedades de la versión de PS5, se encuentra en soporte para el uso del sistema de vibración háptica de los controles Dual Sense, los gatillos adaptativos y el uso del pequeño parlante del mando, una adición llamativa, sobre todo a la hora de escuchar el desenfrenado ¡Fight! Al momento de desencadenar una mortífera combinación de golpes contra los robots del turno.

La versión de PS5 también incluye en su totalidad el contenido descargable actualizado, como lo son el Arcade Challenge, y los Modos Full Time y Tower Assault.

El título llega también en una versión Standard y otra DeLuxe, esta última con una serie de beneficios incluídos, como lo son: una serie de camisetas y demás elementos estéticos para Chai, su gata Peppermint y su pequeño grupo de aliados. En su búsqueda por detener y descubrir los oscuros secretos de Vandelay Industries y lo que se encuentra detrás del misterioso Proyecto Armstrong.

Conclusión

Sin dudas que esta versión de Hi-Fi Rush, evoca todas las características, mecánicas de juego y pintoresco apartado visual, un soporte para doblaje latino y sobre todo las cualidades técnicas e inmersivas que ofrece la PlayStation 5.

Un título muy recomendado para seguidores de los géneros de acción, aventuras y el buen oído para la música. Un videojuego con buena cantidad de coleccionables y replanteos valué, una gran sorpresa que deja la valla muy alta dentro del género de títulos originales.

El análisis de Hi-Fi Rush fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Bethesda para la consola de Sony.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5

Desarrolladora: Tango Gameworks

Género: Combate, Lucha, Rítmico

Distribuidor: Bethesda

Puntuación: 9

Tráiler de lanzamiento de Hi-Fi Rush para PS5