En el mundo de los videojuegos las franquicias deportivas gozan por lo general de entregas anuales, y un claro ejemplo de esto es con su última entrega MLB The Show 24, una la cual trae básicamente lo visto el año pasado, pero con algunas mejoras por aquí y por allá. Soy sincero, no soy un experto en este deporte, pero eso no me impide ver si este nuevo capítulo de la saga vale la pena o no.

El nuevo MLB The Show 24 llega en formato multiplataforma, tanto para la anterior y actual generación de consolas.

Calentando

Lo primero que debo decir es con relación a la forma de juego de MLB The Show 24, o dicho en otras palabras, su jugabilidad. Esta es realmente divertida y ofrece realmente lo que es el mismo deporte. Así pues, tendremos secuencias de bateo, el cual es satisfactorio gracias a la profundidad en su sistema. También tendremos momentos para el lanzamiento, el cual se ha visto refinado a entregas previas, y el juego de campo goza ahora de más animaciones. Todo esto para hacer una experiencia de juego más realista.

Ahora bien, todo esto llega acompañado de una buena variedad de sistema de juego que hace al título muy intuitivo para que cada uno la pase muy bien y garantice el rol que uno debe cumplir en el campo de juego y que la magia de este deporte se mantenga. Es así que podemos ver que el trabajo de San Diego Studio ha evolucionado con el paso de los años, y aunque no hay mejora significativa en su modo de juego, lo que ofrece lo hace bien.

Estilo

Ahora bien, cuando toca hablar de modos de juego, MLB The Show 24 marca el regreso del Storylines (Historia), el cual se enfoca en las Negro Leagues, en el que podremos ver a jugadores reviviendo momentos cruciales. Así pues, en el inicio podremos experimentar las historias de Josh Gibson, Buck Leonard, Hank Aaraon o incluso, la primera debutante mujer, Toni Stone.

Esta modalidad destaca en esencia, por que captura la historia de este deporte, y solo queda esperar la llegada de más jugadores a futuro, aunque creo que esto se pudo mejorar si todo esto estuviese listo en un solo paquete. Detalles aparte, los gamers podrán revivir la carrera del miembro del Salón de la Fama de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter en esta modalidad de juego.

Por otro lado, tenemos el Modo Road to the Show. Aquí, los gamers podrán crear a su propio jugador, y deberán llevarlo hacia lo más grande del mundo de la MLB. Considero que este es el mejor modo de juego, pero al mismo tiempo es algo decepcionante, ya que se nota la evolución a la entrega previa, este aún no ofrece mucha profundidad y se siente un tanto predecible. Y es que se agradece el esfuerzo por las mejoras, pero tal vez uno pueda querer un poco más, ya que es algo que otros títulos y franquicias lo ofrecen.

Otro modo que también retorna es el Diamond Dinasty, uno en el que podremos coleccionar tarjetas de béisbol para formar nuestro equipo de ensueño con grandes deportistas del ahora y del ayer, todo para hacer frente a otros equipos controlados por la inteligencia artificial o por otros gamers en línea. Un modo muy al estilo de Ultimate Team de EA Sports FC 24 de Electronic Arts, si lo vemos desde cierto punto de vista.

El Modo Franchise (Franquicia) también estará presente, y gracias a este todos los gamers podrán controlar y dirigir su propio equipo, fuera de poder crear nuestro propio estadio y darle ese toque personal que nos diferenciará a los demás jugadores. Detalles aparte, tendremos más jugadores y estadios de la vida real que antes y su presentación será más ingeniosa.

Conclusión

MLB The Show 24 ofrece a todos los gamers que deseen ingresar al mundo del béisbol una emocionante experiencia, esto gracias a sus diversos y variados modos de juego. Y aunque si bien las principales mecánicas de juego no han tenido mayor cambio, se puede resaltar el Modo Storylines y la Liga Negra, además del renovado Road to the Show, el cual ahora cuenta con jugadoras, y los demás modos de juego. Todo esto es garantía para disfrutar de un buen título.

El análisis de MLB The Show 24 fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PlayStation para PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbos Series X|S

Desarrolladora: San Diego Studios

Género: Deporte

Distribuidor: Sony Interactive Entertainment

Puntuación: 8

Tráiler de lanzamiento de MLB The Show 24