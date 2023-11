Una de las entregas de lucha y combate es sin duda alguna The King of Fighters XV de SNK, compañía que viene desarrollando una gran campaña de contenido para este videojuego el cual ya tiene un tiempo en todos los mercados.

Y es que ahora, luego de haber visto la llegada de diversos personajes, toca el turno del retorno de Hinako Shijo en forma de contenido descargable (DLC), y que estará disponible desde el 14 de noviembre.

Con relación a este personaje, al cual no se le veía desde hace 20 años, podemos decir que su set de movimientos y ataques se mantienen intactos, fuera de poseer algunas novedades, como el ‘overhead’ y el movimiento Climax de Hinako en KOF XV.

Detalles aparte, la segunda temporada de The King of Fighters XV incluye siete personajes en forma de contenido descargable, entre los que podemos encontrar a Goenitz, el cual se puede descargar de forma gratuita.

The King of Fighters XV se puede encontrar para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo trailer de The King of Fighters XV