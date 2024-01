Para los gamers que gustan de los títulos de lucha y combate, y que tengan The King of Fighters XV, SNK anunció que The King of Fighters XV recibirá una importante actualización gratuita el 30 de enero, presentando la nueva mecánica “Advance Strike”.

Esta nueva mecánica permite contrarrestar los lanzamientos y ataques físicos, y abre la posibilidad para jugadas más agresivas, superando las posibilidades ofrecidas por los Shatter Strikes. Ejecutar esta nueva habilidad implica un costo de media barra de potencia (Power Gauge), pero la recompensa es inigualable, ya que recuperarás esa media barra tanto al impactar como al bloquear.

Al impactar, Advance Strike provoca una caída contundente, dando la posibilidad al jugador de posicionarse estratégicamente para continuar los ataques. A diferencia de los Shatter Strikes, este movimiento adquiere un hitbox específico de contraataque efectivo para los lanzamientos a mitad de su ejecución: Advance Strike puede utilizarse para absorber ataques y lanzamientos que se reciban, anulando el daño y creando la posibilidad de un contraataque. Si impacta como contraataque (counter), el adversario queda expuesto a recibir ataques adicionales. Si no golpea como contraataque, derribará al adversario.

La versatilidad táctica de Advance Strike abre más posibilidades estratégicas para aquellos que buscan una ventaja competitiva.

Cabe recorder que The King of Fighters XV se encuentra disponible en nuestro mercado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de The King of Fighters XV