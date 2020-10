Hace poco se reveló el precio oficial de la PlayStation 5, así como algunos juegos nuevos que vendrían en el catálogo de la nueva consola de Sony. Entre ellos, Hogwarts Legacy se mostró con un sorprendente tráiler, expandiendo las aventuras de Harry Potter con nuevos personajes y experiencias para todos sus fans.

Como se explica en su misma página oficial, Hogwarts Legacy es un juego de rol de acción inmersivo de mundo abierto ambientado en el mundo presentado por primera vez en los libros de Harry Potter. Se podrá tomar el control de la acción y estar en el centro de una aventura propia en el mundo mágico.

Los jugares podrán aprender increíbles hechizos, elaborar pociones, personalizar a tu personaje, descubrir criaturas fantásticas y todo esto visitando lugares ya conocidos de los libros y películas de las historias presentadas por J.K. Rowling. Lo curioso, es que este juego estará ambientado un siglo antes del nacimiento de Harry Potter.

Así es, Hogwarts Legacy mostrará a la famosa escuela en el siglo XIX. Además, los fans han teorizado que el título brindará respuestas a una de las más grandes incógnitas de la franquicia que no se especifica en ninguna parte de las películas y poco se toca en los lilbros: ¿Por qué los menores de edad no pueden usar magia fuera del colegio?

¿POR QUÉ LA MAGIA ESTÁ PROHIBIDA PARA LOS ESTUDIANTES FUERA DE HOGWARTS?

Este tópico ha sido revisado pocas veces en los libros y en las películas, tanto así que se puede contar con una sola mano las veces que los personajes de Harry Potter incumplieron el Decreto para la restricción razonable de la hechicería de menores (Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery) y sus consecuencias.

Entre 1971 y 1977 Lily Evans utilizó magia cuando era menor de edad y solo recibió algunas cartas de advertencia. Hermione le contó a Harry y a Ron que realizó algunos hechizos antes de llegar a Hogwarts, pero no recibió ninguna penalidad. Por su parte, Harry Potter tuvo tres ocasiones en que rompió esta regla.

La primera fue cuando Dobby entró a su casa y recibió una advertencia muy grande por el hechizo de levitación que usó el elfo. Luego, utilizó el hechizo de inflación con su tía Marjorie Dursley, pero como fue accidental no recibió alguna alerta. Sin embargo, el uso de su Patronus frente a Dudley provocó que lo expulsaran de Hogwarts.

Ahora, en ninguna de estas acciones se especifica exactamente cómo se creo la ley en el Ministerio de Magia, aunque si se sabe que comenzó a ser vigente a partir de 1875. Curiosamente, esta es la etapa en la que Hogwarts Legacy eligió expandir su mundo, y hay mucha evidencia que el juego estaría ubicado en los 1870s, según Screenrant.

¿Por qué la magia está prohibida para los estudiantes fuera de Hogwarts? (Foto: Portkey Games)

Este nuevo videojuego ha utilizado esta línea de tiempo por no ser explorada en otros elementos de la franquicia, dotando de gran libertad a sus creadores para generar su propia historia y hacer de la aventura más entretenida. Sin embargo, no hay duda que el juego se conectará de alguna manera con los demás elementos de la franquicia de Harry Potter.

¿Podría ser que Hogwarts Legacy presente un evento tan grande e importante que provoque la creación de este decreto? Es muy posible, ya que en el tráiler se ve claramente que los estudiantes utilizan hechizos fuera del colegio, dando a entender que en esa época los menores aún podían utilizar sus poderes mágicos.

Por último, se sabe que el personaje jugable utilizará algo con respecto a la Magia Antigua, pero no se ha especificado que exactamente. Todo parece indicar que la respuesta a esta prohibición se dará durante o al terminar el videojuego, un detalle muy curioso de sus creadores para expandir el universo de Harry Potter.

