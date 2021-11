El popular youtuber y streamer español Ibai Llanos comentó en redes sociales que fue ‘baneado’ o expulsado de forma definitiva de Among Us. Por supuesto, no desea perderse todo el contenido del último parche del videojuego y pide que restituyan su cuenta,

A raíz de esta importante actualización, varios streamers han vuelto al popular videojuego de Innersloth. Recordemos que los números bajaron considerablemente tras un abandono de parte de la empresa desarrolladora bajo el argumento de que trabajaban en un nuevo mapa y que no tenían personal suficiente.

Ahora, puedes tomar cuatro roles nuevos en el título y quizás el que más ha llamado la atención es el cambiaformas. Este último tiene la capacidad de tomar la apariencia del último al que asesinó.

Por otro lado, se encuentra el científico, quien tiene la capacidad de revisar los estados vitales de toda la tripulación. Finalmente, está el ingeniero, un tripulante con la capacidad de usar las rampas de ventilación.

A través de Twitter, Ibai Llanos, disfrazado de detective, anunció que volverá a Among Us, pero no se imaginaba que sería expulsado del videojuego por un error. Tras no poder conectarse a los servidores le envió un mensaje a los desarrolladores.

“Desbaneadme por favor, me portaré bien”, le escribió el creador de contenido a Innersloth. Posiblemente se trate de un bug que la desarrolladora todavía no ha corregido.

Desbaneadme por favor, me portaré bien. @AmongUsGame — Ibai (@IbaiLlanos) November 10, 2021

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.