Quienes gustan de la animación japonesa y sobre todo a aquellos que disfrutaron de las series de animes transmitidos por la televisión en la década de los 90´s, recordaran a una serie llamada “Las Aventuras de Fly”. Una serie donde un niño junto a sus amigos vivía un sinfín de aventuras mientras recorrían diferentes reinos buscando liberarlos de la tiranía del señor del ejercito oscuro llamado Hadler.

Lo nuevo de Square Enix ya se puede encontrar para PS4, PS5, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch.

Haciendo historia

Una serie de anime que verla ahora llenaría de nostalgia a mas de uno, sobre todo por la secuencia de introducción en Latinoamérica, la cual iniciaba con un “Valiente Fly, nadie te vencerá. Por el cielo y el mar tu poder reinará”.

Nosotros lo conocimos por este lado del mundo como “Las Aventuras de Fly” cuando su verdadero nombre era: Dragon Quest: Dai no Daiboken. Y si, esta serie se encontraba ambientada dentro del universo de Dragon Quest. Y el Fly que todos recordamos es realmente conocido como Dai.

Actual

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai es el mas reciente titulo desarrollado y producido por Square-Enix, basado en el anime y manga de Dragon Quest: Dai no Daiboken y que narra el arco argumental de la historia vista a lo largo de lo que duro la serie animada.

Lanzado el pasado 27 de setiembre para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC, bajo el género de rol y acción. La historia de este título se encuentra ambientada en un mundo donde los dragones, los seres oscuros provistos de magia y los humanos conviven.

A causa de los constantes conflictos entre estas tres especies por hacerse con el control del mundo, es entonces que los dioses decidieron crear a un guerrero con la fuerza de los dragones, el poder mágico de los oscuros y el corazón de los humanos con la finalidad que de un balance poniendo en orden al mundo. Así es como nace el Caballero del Dragon y da inicio la aventura de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai.

Un título que de primera mano no requiere conocer nada previo con respecto al anime debido a que la historia se cuenta desde sus inicios y esto facilita a que pueda llegar tanto a los seguidores de las franquicias como a los nuevos en las aventuras de Dai.

Dentro del arco argumental que propone esta aventura viviremos los recuerdos de Dai desde el primer capitulo de lo visto en la serie de anime.

Hechos

Pues sucede que Dai, durante su enfrentamiento contra Baran, el Caballero Dragon, activa su emblema del Dragón y pierde la memoria. Obligándolo ahora a navegar a través de todos sus recuerdos y volviendo a revivir todas sus aventuras, amigos y demás conocidos a través de una serie vivencias divididas a lo largo de siete capítulos.

Dentro de la narrativa que comprende el título, vamos a poder seguir por completo la historia de Dai a través de una serie de viñetas tomadas muchas de ellas de la serie original, también el título contara con cinemáticas realizadas enteramente en 3D contando no solo con un buen nivel artístico sino también brindando un gran aporte a las secuencias dramáticas y a los enfrentamientos épicos que compone la serie.

Dai a lo largo de su aventura, y para no caer en spoilers, deberá vencer a los seis generales del ejército oscuro en compañía de sus amigos Popp, Maam y Hyunckel en búsqueda de completar la cruzada de su maestro, Avan De Zinuar III.

Mecánicas

Frente al gameplay que ofrece Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, este presenta mecánicas de rol y acción con una vista en tercera persona. El titulo cuenta la particularidad de poder alternar entre cualquiera de los cuatro protagonistas del canon original, siendo los tres restantes controlados por la IA dentro de cada una de las misiones.

Durante la aventura e inicialmente nos pondremos en el control de Dai quien iniciara su aventura al salir de la isla Derlim, dejando a su abuelo Blas, para luego ir conociendo a sus demás compañeros de aventuras como el aprendiz de hechicero Poop, a cargo de las magias elementales ofensivas y Maam, que al ser parte sacerdotisa se encargara de sanar al equipo.

Además, el título se encuentra organizado por capítulos y cada uno de estos por misiones, las cuales se encuentras separadas en diferentes tipos. Estas misiones van desde secuencias de combates contra enemigos y pequeñas exploraciones a través de mapas relativamente pequeños, secuencias de combate contra jefes, diversos enemigos y algunas de sigilo. Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai también presentara secuencias con cinemáticas, las cuales irán narrando la historia, a su vez que estas serán narradas con la voz de Avan De Zinuar III.

Al presentarse como un titulo de acción con toques de RPG, Dai y compañía contaran con comandos de ataque, bloqueo y un pequeño esquive. Pudiendo apuntar a un enemigo y girar en torno a él durante el ataque.

También contaran con un ataque de barra cargada y otro ataque que dependerá de las habilidades del personaje, por ejemplo, Dai liberara su marca del Dragón aumentando su movilidad y poder durante el ataque, Popp podrá meditar y Maam recargar su arma.

En sí, dentro del título, todos los cálculos de ataque y defensa, asi como la gestión de los stats de cada personaje dependerán de una serie de cartas coleccionables llamados Reminilazos. Estas cartas se irán desbloqueando conforme se vaya avanzando en la historia y cada uno dependerá de los recuerdos de Dai.

Cada uno de estos Reminilazos pueden fortalecerse subiendo de nivel, pero para ello se deberá cumplir con una serie de misiones ya sean la primaria, secundarias o a través del templo del recuerdo. Área externa al juego donde podremos entrenar accediendo a diferentes niveles de una mazmorra mientras combatimos contra hordas de enemigos.

¿Difícil?

La curva de dificultad dentro del Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai se presenta muy amigable, pues conforme se vaya progresando en la historia, esta ira subiendo su nivel, ya que algunos enemigos requerirán que mejoremos nuestros esquives o bloqueos perfectos para asi poder ganar mas oportunidades de ataque o en su defecto evitar ser derribados.

Aun así, el titulo cuenta con hasta tres tipos de dificultad de juego, siendo posible cambiarlos en cualquier momento.

En pantalla

El apartado grafico es uno de los puntos más fuertes dentro de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, ya que la animación en 3D se encuentra realizada a través de la técnica del cel shading y aun asi presenta buen nivel de detalle con respecto a las sombras, brillos y elementos ambientales. Mención adicional a los brillos, destellos y elementos de hielo o acero. Los cuales gozan de detalles visuales bien trabajados. Sin duda un buen trabajo que rinde tributo a esta serie de culto.

Con respecto al audio, el titulo presenta la posibilidad de poder alternar las voces entre ingles y japonés, siendo esta ultima la mas recomendada, debido a que cuenta con muchas de las voces originales del anime.

La música también presenta buenas fortalezas con respecto a las tonadas épicas tanto dentro de la aventura como en las secuencias animadas dentro de las cinemáticas. Situación que eleva el nivel épico del drama o situaciones tensas dentro del arco narrativo.

Adicionalmente Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai en su edición Deluxe incluye una serie de accesorios cosméticos para el equipo de guerreros, los cuales comprenden una serie de atuendos legendarios basados en otros títulos de la franquicia Dragon Quest.

Conclusión

Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai es un título que sabe rendir tributo a una bella serie de anime que emociono a muchos jóvenes durante sus épocas de transmisión a través de la televisión A su vez que trae al recuerdo una de las mejores historias dentro del universo de la saga Dragon Quest con buenas batallas y enfrentamientos memorables que se agradece mucho vuelvan a recrearse en 3D.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai es un videojuego con un sistema de juego simple y sin mucha complicación, no presenta arboles de habilidades o mucho desarrollo del personaje debido a su gestión por medio de cartas. Y aunque se agradece que la historia sea narrada a través de viñetas, estas si llegan a ser un poco extensas dentro de cada uno de los capítulos de la aventura. Aun asi es un titulo que asegura buenas horas de diversión y sobre todo volver a reconectarse o acercarse a esta serie tan querida dentro del universo Dragon Quest.

El análisis de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai fue desarrollado gracias al envío de una copia digital del título enviada por Square Enix para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: GameStudio

• GÉNERO: Acción, Combate, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de lanzamiento de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai