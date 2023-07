Hemos pasado la mitad de julio y todavía hay mucho por jugar en consolas y PC gaming. Si estás pensando en qué jugar durante las vacaciones de medio año, quizás te interese descargar en tu ordenador la tienda virtual Epic Games Store, la cual cuenta con regalos cada semana desde su lanzamiento. Aquí te compartimos los juegos que podrás descargar hasta el 27 de julio.

El primero es Murder by Numbers. Publicado por The Irregular Corporation, es un intrigante juego de aventuras y rompecabezas. Ambientado en Los Ángeles de 1996, el juego pone a los jugadores en el papel de Honor Mizrahi, una actriz de televisión que se convierte en una detective de verdad. Con su fiel robot de análisis SCOUT, los jugadores deben resolver una serie de misteriosos asesinatos a través de rompecabezas de Picross. El juego cuenta con un fuerte enfoque en la narrativa, con personajes inolvidables y una banda sonora de jazz memorable.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7 o superior (de 64 bits)

Procesador: Intel Core i3 o superior

Memoria: 4 GB de RAM

Almacenamiento: 2 GB

DirectX: Versión 9.0c

Gráficos: GeForce GTX 660 (2048 MB) o Radeon R9 285 (2048 MB)

Por otro lado, tenemos The Elder Scrolls Online, un popular MMORPG (Juego de Rol Masivo en Línea) desarrollado por ZeniMax Online Studios. Ambientado en el universo de The Elder Scrolls, este juego permite a los jugadores explorar el vasto continente de Tamriel junto con sus amigos y otros jugadores de todo el mundo. Con una rica narrativa, jugabilidad envolvente y una cantidad impresionante de contenido, The Elder Scrolls Online promete incontables horas de aventuras.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3 540 o AMD A6-3620 o superior

Memoria: 3 GB de RAM

Almacenamiento: 95 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Tarjeta gráfica: Tarjeta de video compatible con DirectX 11.0 con 1 GB de RAM (NVIDIA GeForce 460 o AMD Radeon 6850)

Solo estarán disponibles hasta el 27 de julio, fecha en la que entrarán otros dos juegos a la rotación de grautitos: Homeworld Remastered Collection y Severed Steel.

Cómo Descargar Juegos Gratis en Epic Games

Para descargar estos juegos de manera gratuita, primero necesitarás una cuenta de Epic Games Store. Si aún no tienes una, puedes registrarte fácilmente en su sitio web oficial.

Una vez que tengas tu cuenta, inicia sesión en la plataforma.

Navega a la sección “Tienda” y busca los títulos “Murder by Numbers” y “The Elder Scrolls Online”.

Haz clic en el título que te interesa, lo que te llevará a su página individual.

En la página del juego, encontrarás el botón “Obtener” o “Get” (en inglés), haz clic en él.

Aparecerá una ventana emergente que te confirmará que estás a punto de adquirir el juego de forma gratuita. Haz clic en “Realizar pedido” o “Place order” (en inglés).

¡Eso es todo! Los juegos ahora serán parte de tu biblioteca de Epic Games Store y podrás descargarlos en cualquier momento.

