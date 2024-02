Parece que es una tendencia que cuando un anime o un manga es bueno o tiene un cierto nivel de tracción entre el fandom, suena ilógico no sacar un videojuego que adapta la popular historia para aumentar el panteón de estos personajes. El furor que genera este relativamente nuevo anime es tal que un famoso streamer español, al realizar un viaje a Japón, destacó la descomunal cantidad de publicidad sobre la franquicia.

El título de Bandai Namco apunta de forma directa al seguidor de la reconocida serie en manga y anime.

De la pantalla y papel

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash es un videojuego de lucha en 3D desarrollado por Bandai Namco Entertainment y publicado por Bandai Namco. Se basa en la primera temporada de la popular serie de manga y anime Jujutsu Kaisen, la cual es protagonizada por Yuri itadori, un orgulloso adolescente que se tragó el dedo de un ¿demonio?¿hechizero? llamado Ryomen Sukuna. Para el mundo de los hechizeros esto es acreedor de un exorcismo acompañado de su ejecución, sin embargo Yuri es capaz de controlar la posesión, por lo que Satoru Goyo, hechicero enviado a exorcizar a Yuri, se convertirá en su maestro, dadas sus capacidades extraordinarias e ingresará a la preparatoria jujustsu de la prefectura de Tokio y entrenar con Gojo hasta que se consumen los dedos de Sukuna para que la Maldición pueda ser eliminada.

El título de Bandai Namco apunta de forma directa al seguidor de la reconocida serie en manga y anime.

A la arena

Cursed Clash presenta un sistema de combate 2 contra 2, donde los jugadores controlan a personajes de la serie y forman equipo para derrotar a sus oponentes. Los personajes tienen una variedad de habilidades y técnicas únicas de tal forma que los jugadores pueden combinar dichas habilidades para crear combos devastadores y abrumar a sus enemigos.Los controles se basan en un sistema de pelea ya conocido como acumular poder, o energía maldita (es el ki de este mundo), a base de golpes, saltos con ataques aéreos e irlos soltando movimientos especiales y golpes apretando los botones de tales movimientos y habilidades.

El título de Bandai Namco apunta de forma directa al seguidor de la reconocida serie en manga y anime.

Video y Sonido

Mientras que en el apartado técnico sigue siendo visualmente atractivo con un tratamiento de cell shading que lo hace muy cercano al material original además de ser vistoso. el audio no tiene problemas, corre normalmente a una buena compresión pero nada extraordinario. Por la parte del lenguaje destaca que el audio esta o en inglés o en japonés, mientras que el texto esta traducido al español latinoamericano, bien ahí, Bandai-Namco.

El título de Bandai Namco apunta de forma directa al seguidor de la reconocida serie en manga y anime.

¿Evolución?

Ahora bien, en sentido estricto es otro juego más que busca emular el estilo de los juegos de Dragon Ball, algo que llevan haciendo con otro títulos bajo el sello de Bandai Namco, lo cual es lamentable porque parece que los juegos se hacen en una línea de ensamblaje y solo cambia la forma pero no el fondo. Esto no ha pasado por alto entre el fandom del Jujutsu… puesto que los fans también han destacado la problemática y no se sienten conformes.

Conclusión

Este es un título para fanáticos que quieran tener en su colección del anime el juego en cuestión, de otra forma no parece que sea para todo el público.

El juego fue lanzado el 11 de enero de 2024 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

El análisis de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Banadai Namco para plataforma PlayStayion 4. Agradecemos la colaboración de Carlos “Solís” para efectos de esta reseña.

FICHA

Plataforma: Android, iOS

Desarrolladora: Ubisoft

Género: Acción, Rol

Distribuidor: Ubisoft

Puntuación: 6

Tráiler de lanzamiento de Jujutsu Kaisen: Cursed Clash