Habiendo pasado un año desde que Bandai Namco publicase Tales of Arise, muchas cosas pueden cambiar, y es que tras haber completado la aventura en el juego original, los seis personajes han regresado en un nuevo DLC (contenido descargable), Beyond The Dawn, en donde nuevos peligros acecharán a los héroes.

En esta emocionante expansión del título de Bandai Namco los jugadores se unen a la historia un año después. El mundo del juego y la historia han evolucionado y los gamers ahora deben navegar por el conflicto en curso entre los Renans y los Dahnans.

Tales of Arise, Beyond The Dawn, comienza un año después de la conclusión del juego base. Aquí, Alphen y el resto de Los seis están atrapados entre ser reverenciados como los Héroes Liberadores de Dahna y vilipendiados como el Destructores de Derechos por los Renans. Por casualidad, Alphen y su grupo conocen a una joven llamada Nazamil, que es hija de un señor de Renan y una Dhanan. ¿Podrán Los seis cambiar el destino de la chica que acabará cayendo bajo la maldición de la máscara?

Detalles aparte, un trío de historias de preludio también están disponibles para que los jugadores las lean: Dos Que Siguen Siendo Los Mismos, Dos Abiertos al Cambio y Dos que Quieren Cambiar.

La expansión trae de vuelta la jugabilidad y el universo visualmente impresionante y agrega una nueva y emocionante saga al juego de rol del año 2021. Tales of Arise, Beyond The Dawn, ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Nuevo tráiler de Tales of Arise, Beyond The Dawn

