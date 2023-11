Square Enix nos sorprende con Little Goody Two Shoes,un título de estilo anime que nos sumerge en una narrativa misteriosa y aterradora, desarrollado por el talentoso equipo de AstralShift.

Lo nuevo de Square Enix ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

Un cuento

La historia de este juego nos lleva a Kieferberg Village, una aldea en apariencia común, pero con secretos oscuros acechando en cada esquina. En este pueblo, te verás obligado a mantenerte alerta para que Elise, la protagonista, pueda sobrevivir. La trama se desarrolla a través de secuencias cinemáticas impresionantes y una banda sonora evocadora que te sumerge por completo en este mundo siniestro. Los visuales son asombrosos, y la música es altamente disfrutable, lo que añade aún más valor a la experiencia.

Mecánicas

Una característica distintiva de Little Goody Two Shoes es la posibilidad de tomar decisiones que influirán en el desarrollo de la historia. El juego promete diez finales alternativos basados en tus elecciones y acciones a lo largo de la trama. Para asegurar la supervivencia de Elise, será esencial mantenerla bien alimentada, sana y en su cordura durante los encuentros mortales que enfrentará.

Los jugadores también tendrán la oportunidad de fortalecer los lazos de Elise con los habitantes del pueblo y ganarse la vida a través de divertidos minijuegos. Estas interacciones proporcionan una dimensión adicional a la historia y permiten una inmersión más profunda en el mundo de Kieferberg.

Aunque presenta elementos de rompecabezas desafiantes y la muerte es una amenaza muy real, el juego es bastante generoso con los puntos de guardado. Se recomienda guardar con regularidad.

Balance

Little Goody Two Shoes es una precuela del primer proyecto de AstralShift, Pocket Mirror. A diferencia de su predecesor, este juego no se centra tanto en el horror y parece ofrecer una experiencia más equilibrada en términos de temática. La posibilidad de exploración, resolver misterios y desbloquear múltiples rutas y finales de personajes se mantienen como elementos esenciales, al igual que un sistema de reputación que agrega complejidad a las relaciones con los personajes del juego.

A la vista

El apartado auditivo merece una mención especial, ya que contribuye de manera significativa a la inmersión en este mundo misterioso. La banda sonora del juego y los efectos de sonido están cuidadosamente diseñados para reflejar el ambiente y las emociones que rodean la historia. Las encantadoras y serenas melodías del pueblo contrastan de manera impactante con las pistas discordantes y ásperas que se escuchan en el bosque.

Esto refleja de manera efectiva los traumas psicológicos y físicos que Elise experimenta a lo largo de su viaje. Esta elección musical añade una capa adicional de profundidad a la narrativa y sumerge por completo al jugador en la atmósfera del juego.

El equipo detrás de Little Goody Two Shoes ha logrado crear una experiencia auditiva que complementa de manera efectiva la narrativa y el ambiente del juego. A pesar de la limitada actuación de voz, esta se ejecuta de manera competente y agrega autenticidad a los personajes del juego, aunque podría beneficiarse de una mayor variedad para evitar la repetición excesiva.

Conclusión

Little Goody Two Shoes destaca por su impresionante diseño y cautivadora historia. A medida que te sumerges en el juego, te verás ansioso por descubrir más sobre la vida de los personajes. A pesar de algunos desafíos, como la falta de intuición en las mecánicas de juego y los puzzles que requieren agudeza mental, el juego recompensa la paciencia y la adaptación a sus peculiaridades.

La abundancia de texto e historia puede resultar abrumadora para algunos, pero aquellos que buscan una experiencia encantadora y espeluznante encontrarán en Little Goody Two Shoes. una ejecución excepcional. Si buscas una experiencia que te permita avanzar a tu propio ritmo y te sorprenda con momentos inquietantes, Little Goody Two Shoes es perfecto para ti.

El análisis de Little Goody Two Shoes fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: AstralShift

• GÉNERO: Terror, Aventura, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de Little Goody Two Shoes