Si bien es cierto que Bandai Namco lanzó hace ya algunos meses Armored Core VI: Fires of Rubicon, hay muchos gamers que aún no han disfrutado de este muy buen título. Y teniendo presente esto, la compañía japonesa anunció una gran oferta para que todos aquellos que aún no ha podido jugarlo puedan hacerlo.

Y es que conmemorando el Año Nuevo Lunar, Bandai Namco anunció que Armored Core VI: Fires of Rubicon está actualmente en oferta para PlayStation, Xbox y Steam. Aquí compartimos los enlaces del título en cada una de las tiendas virtuales.

Detalles aparte, y para continuar con la celebración, desde Bandai Namco indican que las Ediciones Deluxe también están de oferta. Y si aún no has podido leer nuestra reseña te la compartimos en este enlace.